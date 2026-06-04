Guarambaré: vecinos del barrio San Miguel piden en reunión mayor seguridad  

Varios vecinos del barrio San Miguel de la ciudad de Guarambaré se reunieron esta noche para solicitar a las autoridades locales mayor seguridad para la ciudadanía. Alegan que la inseguridad se ha apoderado de los barrios debido a la venta indiscriminada de estupefacientes.

Lea más: Destituyen a jefes de la comisaría de Guarambaré tras brutal asesinato de un joven

Durante la reunión estuvieron presentes familiares, y allegados a Dionicio Andrés Vázquez Brítez, quienes solicitaron al comisario general Gustavo Ruiz Díaz, al subcomisario José Penayo, integrantes de la motorizada, como también al subjefe de la Comisaría 22, subcomisario César Rodríguez, a formar una comisión de apoyo para el barrio San Miguel.

Lea más: Presunto narco buscado por el crimen de un joven se presentó en la comisaría de Guarambaré

Comisión de alerta ciudadana

Durante la reunión, César Luna, quien es representante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se comprometió junto a los presentes a trabajar en la conformación de una comisión de alerta ciudadana cuyo objetivo será el trabajo en conjunto con los vecinos.

Lea más: Anuncian movilización ciudadana ante inacción policial en el barrio San Miguel de Guarambaré

“Necesitamos mayor resguardo para nuestros hijos. Para nuestra familia, sentimos que estamos desprotegidos. Nuestros hijos ya no pueden salir a las calles sin que estemos intranquilos. Ya no dormimos de a preocupación”, refirió Pedro Tindel, vecino del barrio San Miguel.