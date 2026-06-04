Posible brote de botulismo: ¿qué tan probable es que aparezcan nuevos casos?

El Ministerio de Salud Pública continúa monitoreando un aparente brote de botulismo, una enfermedad de la que no se detectaban casos en Paraguay desde hacía unas dos décadas.

Hasta el momento han sido reportados cinco casos sospechosos, aún no confirmados oficialmente como cuadros de botulismo. Uno de los pacientes –un hombre de 30 años- falleció y cuatro continúan en observación.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el doctor Eugenio Báez, médico especializado en infectología, expresó que colaboró con el Ministerio de Salud en el análisis de uno de los casos y que, si bien no tiene los datos necesarios para afirmar con total seguridad que se trata de un brote de botulismo, el cuadro que observó es “compatible” con esa enfermedad.

Lea más: Botulismo: ¿se puede contagiar de persona a persona?

¿Qué es el botulismo?

El botulismo es una enfermedad causada por una bacteria que puede contaminar alimentos con una toxina que, si es ingerida, ataca al sistema nervioso humano y puede causar parálisis muscular o problemas respiratorios, con consecuencias potencialmente mortales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El doctor Báez comentó que históricamente se relaciona al botulismo con la “ingestión de alimentos de preparación casera” como compotas o mermeladas que pudieron haber sido elaboradas “con fallas en el proceso de asepsia” como un lavado inadecuado de las manos o la insuficiente esterilización de recipientes o tapas.

Lea más: Internado por botulismo cumple un mes enfermo y su salud entra en “meseta”

Si bien el Ministerio de Salud aún no ha identificado oficialmente la fuente del brote, la hipótesis que ha sido socializada apunta a una exposición común por el consumo de alimentos en la feria Agroshopping, que se realiza semanalmente en el barrio Villa Morra de Asunción.

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria procedió a la suspensión temporal y clausura preventiva de cinco puestos feriantes vinculados con la venta de los productos bajo sospecha, presumiblemente salsas o sándwiches.

“El Ministerio de Salud va a tener mucho trabajo tratando de identificar la fuente”, dijo el doctor Báez. “Tienen que unificar todos los casos y ver qué tuvieron en común”, agregó.

Lea más: Botulismo: muere paciente bajo sospecha y cuatro siguen en tratamiento

Enfatizó que el botulismo no es una infección y, por lo tanto, no se contagia de persona a persona. De hecho, es posible que un alimento que contiene la bacteria en la que se original la enfermedad no cause un contagio si el alimento en cuestión no tiene la toxina.

El doctor Báez dijo creer “poco probable” que aparezcan más casos posibles, pero dijo que el Ministerio de Salud debe tener la antitoxina usada para combatir la intoxicación disponible en cantidades suficientes de todos modos.