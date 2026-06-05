Día Mundial del Medio Ambiente: INE revela indicadores clave de agua, saneamiento y residuos 2025

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó un informe detallado sobre las condiciones ambientales de los hogares en Paraguay, basado en la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025.

El estudio ofrece un panorama esencial sobre el acceso a servicios básicos y la gestión de residuos a nivel nacional.

El informe, que abarca un total de 1.846.580 hogares, revela que el 87,2% de las familias cuenta con acceso a agua potable (a través de Essap, Senasa, juntas de saneamiento o proveedores privados). Al ampliar el espectro hacia fuentes de agua mejorada, que incluyen pozos artesianos o con bomba, la cifra asciende al 93,2%.

En cuanto al saneamiento, el 93,4% de los hogares dispone de sistemas considerados mejorados, tales como desagüe por red pública o pozos ciegos con cámara séptica, consolidando una cobertura importante en este sector.

Lea más: Día Mundial del Medio Ambiente

La gestión de residuos domiciliarios expone una de las disparidades más significativas entre los entornos urbanos y rurales. A nivel país, la recolección pública es la principal vía de eliminación, utilizada por el 62,3% de los hogares. No obstante, al analizar por áreas, la brecha es evidente:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zona urbana: el 80,7% accede al servicio de recolección.

Zona rural: solo el 17,4% cuenta con este beneficio.

Esta carencia en el sector rural se traduce en prácticas ambientales críticas, como la quema de basura. A nivel nacional, el 25,7% de las familias recurre a esta práctica, cifra que se dispara al 65,6% en áreas rurales, contrastando con el 9,4% registrado en las ciudades.

Energía para cocinar: la brecha rural

El uso de combustibles sólidos como leña, carbón o biomasa para cocinar sigue presente en el 15,3% de los hogares paraguayos. Nuevamente, la residencia marca una diferencia notable: mientras que en áreas urbanas solo el 7,3% utiliza estos combustibles, en el sector rural la cifra se eleva al 34,9%.

Lea más: Arranca encuesta permanente de hogares del INE: ¿En qué consiste?

Un insumo para el desarrollo sostenible

Desde el INE señalaron que esta base estadística es un pilar fundamental para el diseño de políticas públicas.

La información recolectada no solo permite monitorear las condiciones ambientales de los hogares, sino que resulta indispensable para orientar esfuerzos hacia un desarrollo sostenible, garantizando el acceso universal a servicios básicos y una gestión de residuos que proteja la salud pública y el medio ambiente en todo el territorio paraguayo.