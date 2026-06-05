Fiscalía sigue con diligencias por accidente fatal que involucra a Mauri Espínola

El pasado 16 de mayo, el diputado Mauricio Fabián Espínola Núñez (37), conocido como Mauri Espínola, perteneciente al movimiento Colorado Añeteté del Partido Colorado, se vio involucrado en un accidente automovilístico con su camioneta Toyota Fortuner, en el que resultó víctima un motociclista identificado como Emilio Benítez Chaparro (30), quien estaba a bordo de un biciclo Kenton GTR 150.

El hecho ocurrió poco después de las 18:35, sobre la avenida Kubitschek y Cerro Cora, de la ciudad de Asunción. La víctima del caso fue derivada al Hospital de Trauma, donde permaneció internado por un total de 11 días pues su fallecimiento se produjo el 27 de mayo pasado, a las 18:00, según informe de la comisaría 7° de la capital.

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Tras el percance, el legislador Mauri Espínola fue trasladado hasta el cuartel de la Patrulla Caminera, que se encuentra ubicado en la ciudad de San Lorenzo, donde se le practicó la prueba de alcotest a la cual arrojó como resultado negativo con 0,00 mg/L.

En cuanto a la causa de muerte, se diagnosticó un traumatismo de craneoencefálico moderado. La fiscala Mercedes Vera fue designada para encargarse de la causa abierta que inicialmente se caratuló como daños materiales y lesión en accidente de tránsito, pero tras la muerte de Benítez se modificó la carátula de la misma por homicidio culposo.

Fiscalía continúa con diligencias tras accidente de Mauri Espínola

Por otra parte, desde el Ministerio Público informaron que la fiscala Mercedes Vera continúa realizando las diligencias investigativas en torno al caso. Entre las mismas, se tiene prevista la realización de la inspección técnica vehicular, tanto de la camioneta Toyota Fortuner negra, del diputado Mauri Espínola como de la motocicleta del fallecido.

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De acuerdo con los datos policiales, el 16 de mayo a las 18:35, Mauri Espínola circulaba en su camioneta Toyota Fortuner sobre la calle Cerro Corá con dirección Este y al llegar a la avenida Kubitschek, el motociclista que iba con dirección Sur, se produjo la colisión entre ambos.

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El motocicleta Emilio Benítez impactó violentamente contra la camioneta y a raíz del choque, salió despedido del biciclo y cayó estrepitosamente al pavimento.

Minutos después, la víctima fue asistida por bomberos voluntarios quienes llegaron al lugar a bordo F2 a cargo del voluntario Oliver Quiñónez, y también la ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) móvil-A221, a cargo del Lic. Rody Duarte, quienes le dieron los primeros auxilios al motociclista para luego llevarlo al Hospital de Trauma.

Diputado Mauri Espínola se hizo cargo de los gastos

Tras registrarse el percance automovilístico, el legislador se hizo cargo de los gastos médicos en el Hospital del Trauma y de la internación de Emilio Benítez en dicho centro asistencial, según informaron fuentes judiciales cercanas al caso.

Luego de registrarse el deceso del motociclista, Espínola también se hizo responsable de los gastos del velorio, del sepelio y el novenario. Así también, siempre según fuentes judiciales, el legislador también indemnizó a la familia, con la que tiene firmados tres acuerdos.