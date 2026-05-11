Mauri Espínola se desmarca de las “chanchadas” del cartismo y hasta Hernán Rivas ligó

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete) destacó el haber logrado la mayoría necesaria ayer domingo para rechazar el balance 2025 de la Municipalidad de Asunción, ahora en manos del cartista Luis Bello, pero que también incluye los “chanchullos” del exintendente cartista -obligado a renunciar- Óscar “Nenecho” Rodríguez.

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El mismo salió al paso de las críticas del cartismo por supuestamente aliarse a la oposición para el rechazo del balance en la municipalidad de Asunción, donde Espínola fue enfático en remarcar que son para que la “ciudad camine, no para las chanchadas del oficialismo”.

Espínola, en su condición de jefe de campaña de la disidencia colorada en Capital (Añetete y Causa Republicana de Arnaldo Samaniego) e integrante del Comando del Movimiento Colorado Añetete, no solo se refirió a los presuntos malos manejos que obligaron a Nenecho a renunciar antes de ser echado por un lapidario informe de intervención, sino a otra serie de abusos por parte del cartismo.

“Nosotros no rosqueamos (operamos como rosca) para rajar a Kattya González del Senado, ni para sentar a David Rivas que ni abogado es, a mandar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ni para meter de prepo e inconstitucional a Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura. Esas son las jugadas sucias del cartismo”, repudió Espínola.

El diputado por Capital remarcó que el rechazo al balance de la gestión Nenecho-Bello fue precisamente porque fue una continuidad, e incluso incluyó como parte del mismo “modelo” al candidato a intendente de Asunción por Honor Colorado, Camilo Pérez.

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“Lo de hoy (domingo) lo deja en evidencia: se les frenó el balance 2025 porque la gente se hartó de la corrupción, del vyrorei y de que fundan Asunción" y “si se rechazó el balance es porque Luis Bello es Nenecho y los dos son el mismo Camilo, el candidato del oficialismo”, señaló.

Incluso relacionó a Camilo Pérez con los presuntos negociados del presidente de la República, Santiago Peña, ya que si bien supuestamente no hay vínculo formal con Pérez en su condición de presidente del Comité Olímpico Paraguayo, lo cierto es que dicha institución maneja millonarios fondos del Estado.

“Camilo, (es) el candidato de Santiago Peña, el candidato de los sobres con dinero de dudosa procedencia que llegaban a la casa presidencial, del desfalco en todas las instituciones del Estado, de los negocios del entorno presidencial, del atropello a las instituciones y de las cajas paralelas”, acusó Espínola.