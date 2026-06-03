IPS invierte G. 107.000 millones para asegurar medicinas e insumos

El Instituto de Previsión Social (IPS) oficializó una serie de licitaciones estratégicas con una inversión global superior a los G. 107.000 millones. Aseguran que este esfuerzo busca revertir el desabastecimiento de medicamentos e insumos críticos, una problemática que genera profunda preocupación.

Entre los procesos licitatorios se destaca la adquisición de insumos destinados a procedimientos de hemodinamia, tales como introductores, catéteres y alambres guía. Este llamado, denominado internamente como “Licitación Braulio” tras la conmoción pública por el fallecimiento de un asegurado debido a la inoperatividad del angiógrafo en el Hospital Central, busca garantizar la capacidad de respuesta en servicios cardiovasculares de alta complejidad.

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Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística, detalló que el proceso contó con la participación de 11 oferentes y se encuentra actualmente en la etapa de evaluación de ofertas. Con un presupuesto estimado de G. 21.849.312.380, este llamado es vital para el área cardiovascular. La licitación, que data del 2024, abarca 129 lotes de productos especializados.

Fortalecimiento de stock institucional

La inversión se complementa con dos llamados clave orientados a la disponibilidad de fármacos en todo el país.

Medicamentos de uso ambulatorio (LPN Nº 06/26): Se informó que este viernes 5 de junio, se llevará a cabo la apertura de sobres para la compra de 19 fármacos esenciales, entre los que figuran antibióticos y complejos vitamínicos. La inversión proyectada es de G. 22.384.604.546.

Medicamentos de uso general (LPN N.º 11/26): El viernes 5 de junio también se realizará la apertura de sobres de un llamado de mayor envergadura, con un monto estimado de G. 63.102.276.740. El proceso contempla la adquisición de 44 tipos de medicamentos destinados a reforzar el stock institucional y asegurar la continuidad de los tratamientos a largo plazo.

Con esta inyección en la compra de insumos y medicamentos, la previsional asegura que busca mitigar el desabastecimiento y brindar mayor tranquilidad a los miles de asegurados que dependen diariamente de los servicios de salud del ente para el manejo de sus patologías.