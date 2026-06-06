Elecciones internas: el mensaje del cardenal Adalberto Martínez a políticos y votantes

Durante una homilía celebrada en la parroquia Cristo Solidario, del Bañado Sur, el cardenal Adalberto Martínez reclamó que las promesas electorales se traduzcan en obras concretas y advirtió sobre los intentos de influir en la conciencia de los ciudadanos mediante el dinero en las elecciones internas.

El arzobispo de Asunción señaló que las comunidades más vulnerables esperan respuestas concretas a sus necesidades. Mencionó que en zonas como el Bañado Sur se requieren mejores caminos, viviendas más seguras, espacios públicos dignos y servicios que lleguen efectivamente a las familias.

Sin embargo, sostuvo que las carencias materiales no son las únicas preocupaciones. También pidió atender los “baches sociales y humanos”, como la pobreza, la falta de oportunidades para los jóvenes, las adicciones, la violencia familiar, el abandono de los adultos mayores, la deserción escolar y la falta de empleo digno.

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“No basta prometer; hay que cumplir”

En su reflexión, Martínez cuestionó los discursos vacíos y afirmó que la credibilidad de una persona se mide por sus acciones.

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“No basta prometer; hay que cumplir. No basta anunciar; hay que realizar. No basta hablar de justicia; hay que practicarla. No basta hablar de solidaridad; hay que vivirla”, expresó.

También remarcó que las palabras adquieren valor cuando están acompañadas de servicio y compromiso, y destacó la importancia de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Advertencia sobre el dinero y la conciencia

En otro tramo de la homilía, el cardenal se refirió al proceso electoral y alertó sobre prácticas que buscan condicionar la voluntad de los ciudadanos.

“También existe el riesgo de que el dinero intente influir sobre las conciencias y comprar voluntades”, afirmó.

Añadió que los cristianos están llamados a actuar con libertad, honestidad y responsabilidad, y subrayó que “la conciencia humana tiene una dignidad que no puede venderse ni comprarse”.

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Llamado a la honestidad

Martínez sostuvo además que la honestidad debe comenzar por cada persona antes de ser exigida a los demás. En ese sentido, llamó a cultivar la coherencia y la transparencia tanto en la vida pública como en la privada.

Asimismo, recordó que los discursos sin resultados terminan perdiendo credibilidad. “Los discursos vacíos se olvidan. Las promesas incumplidas pierden credibilidad. Las palabras engañosas terminan siendo desmentidas por los hechos”, expresó.