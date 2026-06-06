Elecciones internas: estas son las tres formas de verificar tu voto

Mediante un material audiovisual, el TSJE dio a conocer un explicativo sobre las máquinas de votación y cómo los votantes pueden verificar su voto en las mismas.

El video se da a conocer en el marco de las elecciones internas que se realizan este domingo, día en que las organizaciones políticas eligen autoridades partidarias y los candidatos que los representarán para disputar las elecciones municipales en octubre.

Según la máxima autoridad electoral, existen tres formas de verificar el voto.

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Elecciones internas y municipales: verificación de voto

La primera es que tras culminar el proceso de elección en la máquina, la misma máquina muestra en la pantalla todas las opciones marcadas por el votante antes de confirmar.

La funcionaria del TSJE indica que ante cualquier duda, en esta etapa del proceso de sufragio, se puede optar por modificar los votos.

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Tras esta verificación y luego de que el votante esté seguro, se le puede dar imprimir a la papeleta.

La segunda forma de verificar es mirando el boletín de voto, que ya imprime toda la elección del votante.

La tercera forma es acercar el boletín que cuenta con un chip, al lector de la máquina, ahí muestra en pantalla nuevamente todas las opciones dadas por el votante.