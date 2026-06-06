Tirzepatida: destruyen cargamento valuado en US$ 500 mil

Por disposición de la jueza penal de Garantías de Caacupé Silvia Carolina Cáceres Riveros, ayer se procedió a la destrucción de un cargamento de 14.400 dosis de tirzepatida, distribuidas en 3.600 cajas de 4 dosis, en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Tayi Ambiental, ubicada en Villa Hayes.

La incineración, realizada bajo la supervisión técnica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), se llevó a cabo en presencia de los fiscales Alfredo Ramos Manzur y Norma Salinas, en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba.

Los agentes fiscales explicaron que los fármacos son de Laboratorios Indufar y fueron robados en un asalto ocurrido el 21 de abril pasado y recuperados en menos de 12 horas después.

Tirzepatida robada en Cordillera fue recuperada en Paraguarí

“Esta carga iba a Ciudad del Este, con custodia inclusive, pero el transporte de la empresa fue asaltado en Itacurubí, Cordillera, a las 05:30, por un grupo comando compuesto por 13 ó 14 personas más o menos”, explicó Ramos Manzur.

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La fiscala Salinas comentó que un camión cerró el paso al convoy de la farmacéutica, para posibilitar la acción de los asaltantes.

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La investigación realizada permitió detectar el cargamento en una casaquinta de Mbatoví, departamento de Paraguarí, que fue allanada en horas de la tarde.

Sin embargo, los agentes explicaron que la eficacia del medicamento ya se echó a perder y en esas condiciones, no se puede comercializar, porque se rompió la cadena de frío.

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En dicha propiedad, los investigadores encontraron la carga robada oculta en un “techo falso”. Esta situación derivó en la aprehensión de tres personas (una de ellas propietario del local), actualmente con prisión preventiva en distintos centros penitenciarios, todas procesadas por robo agravado.

Carga destruida está valuada en más de G. 3 mil milones

“En Paraguay el valor de esta carga es de 500 mil dólares, pero pasando allá (al Brasil) es mucho más. Todo el mundo lleva al Brasil ahora. El negocio del contrabando es la tirzepatida. Allá se multiplica por 4 o por 5 y es un valor súper millonario”, explicó Ramos Manzur.

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En moneda nacional, al cambio actual, el valor de la carga destruida es de G. 3.075.000.000. La destrucción se realiza mediante la incineración en un horno especial para este tipo de producto, a 1.200°.

La medida solicitada por la empresa constituye una forma de resguardar la salud pública y prevenir la circulación de productos de origen irregular.