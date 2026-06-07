Elecciones internas se desarrollan sin mayores incidentes en San Pedro

El director de Policía de San Pedro, comisario Enrique Martínez, destacó el comportamiento pacífico de los electores durante las primeras horas de la jornada.

De acuerdo con el informe policial, los comicios transcurren sin hechos que alteren el orden público, tanto en las internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) como en las demás agrupaciones políticas.

Las autoridades mantienen cobertura de seguridad en todos los locales de votación y monitorean permanentemente el desarrollo de los comicios.

Polémica en Nueva Germania

Un video que circula en redes sociales muestra al diputado colorado cartista Leonardo Saiz entregando dinero a un hombre en Nueva Germania, distrito donde su hija es candidata a la intendencia municipal.

Ante la difusión de las imágenes, el legislador dijo que se trató del pago de G. 70.000 por un servicio mecánico realizado en el taller de un correligionario. Aseguró que el hecho ocurrió lejos del local de votación y que cuenta con testigos.

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“Por G. 70.000 nadie va a comprar un voto”, sostuvo el diputado, quien además afirmó que habitualmente brinda ayuda a correligionarios y personas que recurren a él.

Hasta el momento, no se informó sobre alguna denuncia formal relacionada con el caso.

Santaní concentra la principal disputa

La ciudad de San Estanislao (Santaní) es el principal foco de atención política del departamento, al concentrar la mayor cantidad de electores habilitados, con más de 22.000 empadronados.

Por un lado, compite Carlos Verón, respaldado por el actual intendente Agustín Ovando y por el ministro de Agricultura, Carlos Giménez. En la vereda opuesta se encuentra Cristian D’Ecclesiis, apoyado por su hermano, el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis.

La contienda es observada como una medición de fuerzas entre los principales sectores internos del oficialismo colorado en el departamento.

Lea más: Elecciones en San Pedro se desarrollaran en medio de la puja por el liderazgo entre el gobernador y el ministro de Agricultura

Masiva participación

Los tres locales habilitados para las elecciones coloradas en Santaní —el Gimnasio Municipal, la escuela Don Carlos Antonio López y el Colegio Nacional Sebastián de Yegros— registran una importante concurrencia de electores.

Desde tempranas horas se observan largas filas de votantes que aguardan su turno para sufragar por los candidatos a intendentes y miembros de juntas municipales.

Alta concurrencia también en Santa Rosa y San Pedro de Ycuamandyyú

La masiva participación ciudadana también se replica en los distritos de Santa Rosa del Aguaray y San Pedro de Ycuamandyyú, donde los locales electorales registran una importante afluencia de votantes durante toda la mañana.

La jornada está marcada por una elevada participación y un ambiente de tranquilidad en la mayoría de los municipios.

Proyectan asistencia superior al 60%

Dirigentes colorados estiman que la participación electoral podría superar el 60% del padrón habilitado al cierre de la votación, previsto para las 16:00.

De concretarse esa cifra, se trataría de una de las convocatorias más importantes de los últimos procesos internos en el departamento.