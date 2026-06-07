Un cortante Camilo Pérez “ve mucho entusiasmo” en internas, durante conferencia de prensa

Con una participación que hasta ahora no llega ni al 40%, se desarrollan las elecciones internas para elegir a los candidatos que pugnarán por cargos electorales municipales en representación de la ANR.

El cierre de casi todos los locales está previsto para las 16:00. Durante el desarrollo se registraron algunos incidentes puntuales en las escuelas Brasil, donde una persona portaba un documento falsificado y en la Escuela Nacional General Máximo Santos, ubicada en el barrio Bernardino Caballero, donde la facción cartista Honor Colorado conformó mesas exclusivamente con sus propios miembros y que abrieron los maletines electorales sin presencia de representantes de otros movimientos.

El candidato por el oficialismo colorado, Camilo Pérez, realizó una conferencia de prensa en su local partidario en la que estuvo acompañado por el diputado Raúl Latorre, Jorge “Turi” Cappello, entre otros referentes del movimiento. Afirmó que están muy felices y con entusiasmo por el desarrollo de las elecciones.

“Nosotros vemos muy bien la participación de nuestra gente, estamos muy contentos por lo que está pasando con nuestro equipo, así que muy felices, la verdad que el Partido Colorado siempre es un ejemplo de civismo, tenemos que ver un poquitito la cantidad de colorados que está yéndose a votar con respecto a otras internas que también son hoy”, aseguró.

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Corte abrupto de conferencia al preguntar sobre participación

Con una baja participación, según los propios referentes de ambos movimientos del Partido Colorado, periodistas que estaban en la conferencia de prensa preguntaron a Pérez si es que están conformes con que la participación no llegue ni al 40%.

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“Yo creo que se va a llegar al número que acabas de citar (40%) falta todavía una horita y alguito, nosotros estamos muy contentos con la participación de nuestra gente, de nuestro equipo. Yo veo mucho entusiasmo de la dirigencia del movimiento Honor Colorado, muchas gracias”, respondió y cortó abruptamente la conferencia de prensa para retirarse.

Por su parte, el diputado por Asunción de la ANR y jefe de campaña oficialista, Raúl Latorre, dijo que la participación en este momento está orillando el 40%, por lo que están convencidos de que van a superar esta barrera y después harán el análisis de cuál fue el partido y la interna en la que participaron la mayor cantidad de paraguayos.

“Yo tengo la ligera sensación de que va a ser la interna del Partido Colorado. Hay cuestiones que tenemos que respetar por la ley electoral, pero yo creo que se percibe en el ambiente lo que está pasando”, refirió.

Camilo y el abrazo republicano

Sobre las declaraciones de algunos referentes de la disidencia colorada, quienes incluso condicionaron el abrazo republicano, respondió que la ANR es una asociación de hombres y mujeres libres y recordó las palabras de Daniel Centurión, diputado de la disidencia, a quien se refirió como un referente “muy importante que construyó institucionalidad y militancia”, y quien ya anticipó que acompañaría al candidato de la lista 1.

“Es el espíritu que tenemos hoy acá, el espíritu de la concordia, el espíritu del abrazo, el espíritu de la unidad colorada”, concluyó.