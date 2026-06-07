Video: Exintendente es denunciado por presunta agresión durante las elecciones internas en San Roque González

El exintendente acompaña la candidatura a la Intendencia de su hermana, Juani Mabel Alfonso (Fuerza Republicana). De acuerdo con la denuncia, simpatizantes de Alfonso pretendían acompañar a los electores hasta el cuarto oscuro. Pero, fue impedida por la profesora Laura Candia, apoderada del candidato a jefe comunal, Wilson Ramírez (HC).

Esta situación habría motivado la reacción del exintendente, quien presuntamente empujó a la docente contra una pilastra. Posteriormente, fue apartado por otros electores y retirado del local de votación. El hecho será denunciado, al término del acto eleccionario, ante la comisaría local.

Escasa participación e inducción al voto

En Carapeguá, las elecciones municipales se desarrollan con escasa participación y con algunos inconvenientes debido a presuntos casos de inducción al voto en las mesas receptoras, donde miembros de mesa permiten que más de una persona acompañe al elector hasta el cuarto oscuro.

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La jornada electoral registra una baja participación ciudadana, principalmente en el sector oficialista, que cuenta con el mayor caudal electoral del departamento, con 16.885 empadronados. En procesos anteriores se observaba un mayor entusiasmo entre los simpatizantes por la elección de sus candidatos, situación que no se refleja en esta ocasión.

Si bien las condiciones climáticas son favorables y los caminos vecinales se encuentran en perfectas condiciones, el escaso entusiasmo del electorado se evidencia en las mesas, donde la concurrencia de votantes es reducida.

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En las escuelas República de Nicaragua y Mariscal José Félix Estigarribia, donde la ANR tiene habilitadas 48 mesas receptoras de votos, los incidentes más frecuentes se producen porque algunos simpatizantes intentan presionar a las autoridades de mesa con la intención de influir en la decisión de los electores.

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En el caso del PLRA, hasta el momento ya han acudido a votar más de 1.500 personas de los 9.400 electores habilitados. Las elecciones se desarrollan con normalidad en el colegio Virgen Poderosa y en la escuela General Eduvigis Díaz, donde también participan los demás partidos minoritarios y los electores ejercen su derecho al voto sin inconvenientes.

Todos los sectores presentan una participación moderada en la jornada electoral de este domingo.