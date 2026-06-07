Reanudan votación en Quyquyhó y ANR culmina con la instalación de todas las mesas a nivel nacional

Anoche se produjeron incidentes fuera de un local de votación de las elecciones internas municipales de la ANR en la ciudad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí. Según Santiago Brizuela, presidente del TEP de la ANR, hubo reportes de que personas lograron ingresar al local de votación, lo que representa “un quiebre en la trazabilidad de los maletines electorales” que se encontraban guardados en la escuela a la espera de la votación de hoy.

El hecho refiere un enfrentamiento fuera de la Escuela Básica 76 “Fulgencio Yegros” entre partidarios de dos precandidatos que pugnan por la postulación a la Intendencia de Quyquyhó por el Partido Colorado: Patricia Corvalán y Gabriel Derene.

Sin embargo, tras corroborar los 14 maletines electorales enviados al local de votación, verificaron que 12 continuaban lacrados y los materiales de dos maletines que ya fueron abiertos también continuaban lacrados, por lo que decidieron levantar la suspensión y dar continuidad a la elección.

“La suspensión provisoria del distrito de Quyquyhó acaba de levantarse recientemente, esa restricción de suspensión, y se están ya llevando adelante las elecciones mediante la colaboración del delegado electoral partidario (...) Se ha corroborado que, de los 14 maletínes, 12 maletines estaban con el lacrado intacto, y también se ha corroborado que dos maletines de los 14 fueron abiertos, pero el contenido íntegro, que está también lacrado dentro de los maletines, si se encontraban íntegramente sin haberse violentado el lacrado respectivo”, aseguró en conferencia de prensa en la Junta de Gobierno.

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Levantan suspensión de elección en local de Quyquyhó

Brizuela detalló que, además del delegado electoral de la ANR, acudió al local afectado el fiscal Leonardo Cáceres, en coordinación con Sandra Ledesma, a fin de poder realizar la verificación de si esa integridad de los maletines electorales fue vulnerada o no, que es lo que atañe al Tribunal Electoral Partidario.

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Dijo que la continuidad de las elecciones se dio a partir de aproximadamente las 10:30 con la instalación de todas las mesas y recepción de todos los electores en cada una de esas mesas.

“Por tanto, con ese conflicto, se tiene subsanado el conflicto principal que se dio en la jornada de hoy y tenemos el proceso eleccionario hoy a esta hora, 100% en curso, en lo que respecta a los 481 locales de votación y las 818 mesas del Partido Colorado”, aseguró Brizuela.

Supresión de votantes en Yabebyry

Agregó que también tuvieron un reporte de un inconveniente en la ciudad de Yabebyry, por la supresión del padrón de aproximadamente 170 personas.

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“Eso comunicamos debidamente y eso fue producto de una sentencia judicial que ordenaba la exclusión de esos padrones. Esa exclusión fue ordenada posterior a la certificación de los padrones, por tanto, la exclusión queda anotada en el padrón de mesa de tal manera a no alterar, porque posterior a la certificación, una eliminación de un nombre altera absolutamente todo el padrón del distrito”, detalló.

Explicó que como esa orden judicial fue notificada al TEP a inicios del mes de mayo, la solución material a esa situación es asentar en el número de cédula de cada votante, dentro del padrón, que está excluida e impedida de votar esa persona y se dispone la anotación del número de resolución judicial, la fecha y la autoridad que la ha emitido.