Internas en Asunción: colorados decidirán entre el voto castigo y la continuidad cartista rumbo al 2028

Las elecciones internas del Partido Colorado que se celebrarán este domingo en Asunción trascienden la definición de una candidatura municipal.

Para el oficialismo y la disidencia colorada, la puja en Asunción representa una medición de fuerzas que podría anticipar el escenario político con miras a las elecciones generales de 2028.

Un total de 266.290 afiliados colorados están habilitados para sufragar en Asunción, lo que convierte a la capital en el distrito con mayor cantidad de electores de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en todo el país.

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Esta cifra representa aproximadamente el 9,49% de los más de 2,8 millones de afiliados que integran el padrón partidario.

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Mañana se definirá quién será el candidato oficial de la Lista 1 para las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre de este año que enfrentará a la oposición.

Sin embargo, el resultado tendrá una lectura mucho más amplia: determinará si el electorado colorado respalda la continuidad del modelo impulsado por Honor Colorado o si opta por un voto castigo que fortalezca a la disidencia.

La gran batalla: Camilo Pérez versus Arnaldo Samaniego

La principal disputa se concentra entre Camilo Pérez (Lista 2), respaldado por el movimiento Honor Colorado, y Arnaldo Samaniego (Lista 7), candidato de la alianza integrada por Fuerza Republicana, Causa Republicana y el sector de Colorado Añetete.

También figura como precandidato Danilo Gómez (Lista 300), del Movimiento Universitario Estudiantil, cuya candidatura es considerada testimonial frente a las estructuras partidarias mayoritarias.

Para el cartismo, Camilo Pérez representa una apuesta de renovación electoral. Sin embargo, sus principales detractores sostienen que detrás de su candidatura se encuentran los mismos dirigentes y operadores políticos que acompañaron las administraciones de Óscar “Nenecho” Rodríguez (procesado) y Luis Bello, ambas fuertemente cuestionadas por la crisis financiera municipal y por obras inconclusas en la capital.

Pérez continúa siendo presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), institución desde la cual también recibió cuestionamientos relacionados con presuntos manejos poco transparentes de recursos públicos destinados al deporte.

Se le acusa de destinar aproximadamente US$ 10 millones (unos G. 30.028 millones) de fondos estatales -originalmente previstos para el apoyo directo a los atletas con miras a los Juegos Panamericanos Junior- hacia consultorías, viáticos, sueldos administrativos altos y viajes al extranjero.

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En la vereda opuesta se encuentra Arnaldo Samaniego, quien ya ocupó la Intendencia de Asunción entre 2010 y 2015. Su administración fue cuestionada por problemas vinculados al estado de las calles, el manejo de residuos y deficiencias en infraestructura urbana.

No obstante, sus aliados destacan que dejó una situación financiera ordenada y que no enfrenta condenas por corrupción.

El cartismo pone a prueba su maquinaria

La elección en Asunción también servirá para medir el peso de la estructura política de Honor Colorado.

Detrás de la candidatura de Camilo Pérez aparece directamente el liderazgo del expresidente Horacio Cartes, quien impulsó su postulación. La campaña es encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados y jefe de campaña de Camilo, Raúl Latorre, considerado uno de los principales aspirantes a integrar una futura chapa presidencial junto al vicepresidente Pedro Alliana para las elecciones de 2028.

En ese contexto, una victoria de Pérez fortalecería no solamente al cartismo, sino también las aspiraciones de Latorre dentro de la interna oficialista.

La campaña oficialista estuvo marcada, además, por denuncias de utilización de estructuras estatales para favorecer la candidatura oficialista. Desde la disidencia se denunciaron presiones sobre funcionarios públicos y supuestos mecanismos de movilización electoral desde distintas instituciones del Estado.

Entre los casos más visibles se encuentra el llamado de la ministra de Salud, María Teresa Barán, a respaldar públicamente a Camilo Pérez. También surgieron denuncias relacionadas con funcionarios de otras dependencias estatales, entre ellas los ministerios de Trabajo, a cargo de Mónica Recalde, y Educación, presidido por Luis Ramírez.

La disidencia pide el voto castigo

Del lado opositor dentro de la ANR, Arnaldo Samaniego, quien ya fue intendente municipal en el periodo 2010-2015 logró reunir a sectores históricamente enfrentados al cartismo.

Su candidatura cuenta con el respaldo de la senadora y precandidata presidencial Lilian Samaniego (hermana del precandidato), del exvicepresidente y senador Juan Afara, del Movimiento Causa Republicana.

Asimismo, tiene el apoyo del exvicepresidente Hugo Velázquez, del senador y precandidato presidencial Luis Pettengill, del movimiento Fuerza Republicana, así como el respaldo del expresidente Mario Abdo Benítez y del presidenciable Arnoldo Wiens, de Colorado Añetete.

Durante la gestión municipal de Samaniego los principales cuestionamientos y críticas por parte de la ciudadanía y opositores se centraron en las siguientes áreas, estado de las calles, acumulación de basuras y deficiencias en obras viales.

La narrativa de la disidencia apunta a instalar la elección como una oportunidad para que los afiliados expresen un voto castigo contra la conducción actual de la Municipalidad de Asunción y contra el predominio político de Honor Colorado.

La propia senadora Lilian Samaniego llamó a los afiliados a votar libremente en el cuarto oscuro y sostuvo que, más que una competencia entre candidatos, la elección enfrenta dos modelos de conducción partidaria.

Asunción, espejo de lo que puede ocurrir en 2028

Los antecedentes electorales muestran la importancia de la movilización partidaria. Según los datos del TREP de las internas coloradas de 2021, la participación en Asunción alcanzó apenas el 40,34%.

La incógnita para este domingo será si el oficialismo logra movilizar nuevamente su poderosa estructura o si la disidencia consigue canalizar el descontento existente por la situación financiera y administrativa de la capital.

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El resultado de los comicios internos en la ANR servirá para medir la temperatura de cara a las generales de 2028.

Asunción se convertirá este domingo en el principal termómetro político del Partido Colorado y en el escenario donde los afiliados decidirán si premian la continuidad del oficialismo o envían una señal de cambio rumbo al 2028.