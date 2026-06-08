Guía especial de la OPS para disfrutar el Mundial 2026 sin riesgos

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa final y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó un llamado urgente a los miles de viajeros y aficionados que se desplazan hacia Canadá, México y Estados Unidos. Para disfrutar la máxima fiesta del fútbol, la prevención es esencial.

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Bajo el lema “Con salud ganamos todos”, la OPS presentó una serie de recomendaciones estratégicas diseñadas para proteger tanto la salud individual como la colectiva en un entorno de movilidad global sin precedentes.

Vacunación ¿Qué dosis aplicarse?

La medida más importante antes de emprender el viaje es asegurarse de que el esquema de vacunación esté completo. La OPS ha puesto un énfasis especial en el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que ha experimentado un repunte en la región de las Américas.

“Una sola persona infectada puede contagiar hasta 18 individuos no protegidos”, advirtió la organización, recordando que estadios y zonas de aficionados son entornos de riesgo extremo para quienes no cuentan con inmunización.

Además del sarampión, la OPS aconseja refuerzos para:

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Tdap: Tétanos, difteria y tos ferina.

Influenza y Covid-19.

Hepatitis A y B.

El desafío de los eventos masivos

La convivencia en espacios concurridos, el uso de transporte público y las celebraciones exponen a los asistentes a diversos riesgos. Ante esto, la OPS insta a no bajar la guardia:

Protección contra el calor: Dado que el torneo se celebra durante los meses de verano, la hidratación constante y la búsqueda de sombra son fundamentales para evitar Dado que el torneo se celebra durante los meses de verano, la hidratación constante y la búsqueda de sombra son fundamentales para evitar golpes de calor.

Higiene y alimentación: El lavado frecuente de manos, el consumo de agua segura y la El lavado frecuente de manos, el consumo de agua segura y la elección de alimentos bien cocidos son barreras simples pero efectivas contra enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Vectores: En zonas de México, se recomienda el uso de repelentes y ropa adecuada para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, zika y chikunguña. El Paraguay, la vacuna contra el En zonas de México, se recomienda el uso de repelentes y ropa adecuada para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, zika y chikunguña. El Paraguay, la vacuna contra el dengue está disponible para personas de 6 a 39 años.

Piden sexo seguro durante el Mundial 2026

La OPS enfatiza la importancia de evitar el consumo excesivo de alcohol, practicar el sexo seguro y mantenerse alerta en las aglomeraciones, identificando siempre las rutas de salida en los estadios.

Asimismo, se recomienda a los viajeros preparar con antelación un botiquín de viaje, llevar consigo suficiente medicación habitual y tener a mano copias físicas o digitales de sus documentos, carné de vacunación y pólizas de seguro médico.

Vigilancia post-torneo

Desde la OPS resaltan que el cuidado no termina al aterrizar en casa y recuerdan que algunas enfermedades, como el sarampión, el dengue o la mpox, pueden presentar síntomas días después de la exposición.

“Ante la aparición de fiebre, erupciones en la piel o dificultades respiratorias tras el regreso, es fundamental consultar a un profesional de la salud e informar de inmediato sobre el historial de viaje y la asistencia a eventos masivos”, piden desde el organismo.

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Para la OPS, la salud durante el Mundial 2026 es una “responsabilidad compartida”. Con estas medidas, los aficionados no solo garantizan su bienestar, sino que contribuyen a el evento más grande del fútbol sea recordada exclusivamente por los goles y la pasión del deporte, y no por crisis sanitarias evitables.