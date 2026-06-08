¿Hay vacunas obligatorias para viajar al Mundial 2026? Esto dice Salud

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de paraguayos ultiman detalles para viajar a Estados Unidos, Canadá y México. En ese contexto, el Ministerio de Salud Pública recordó que no existen vacunas obligatorias para ingresar a territorio estadounidense, pero insistió en la importancia de contar con las dosis recomendadas para evitar enfermedades prevenibles.

El jefe del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la XVIII Región Sanitaria, Jorge Cazal, explicó que la recomendación principal es verificar que el esquema de vacunación esté completo antes de emprender el viaje.

Las vacunas recomendadas para asistir al Mundial 2026

Desde el PAI señalan que los viajeros deberían contar con las siguientes vacunas al día:

Covid-19

Influenza

Fiebre amarilla

Triple viral ( sarampión , paperas y rubéola)

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“Estados Unidos y Canadá son países con alta cantidad de casos positivos de sarampión, paperas y rubéola, entonces queremos recomendarles a todos los ciudadanos que vengan a vacunarse”, expresó Cazal durante una entrevista con ABC TV.

La recomendación coincide con la alerta emitida por el Ministerio de Salud ante el incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas. Según datos difundidos por la cartera sanitaria, en 2025 se registraron más de 14.800 casos confirmados y 29 fallecimientos en el continente, mientras que durante este año continúan reportándose brotes activos en varios países.

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¿Cuándo deben aplicarse las vacunas?

Las autoridades sanitarias recomiendan recibir las vacunas al menos 10 días antes del viaje internacional, tiempo necesario para que el organismo genere una respuesta inmunológica adecuada.

Además de completar las dosis pendientes, Salud aconseja revisar el carnet de vacunación y verificar especialmente la protección contra el sarampión y la rubéola mediante la vacuna triple viral (SRP) o doble viral (SR).

Para una protección adecuada contra el sarampión, se recomienda contar con dos dosis aplicadas después del primer año de vida o disponer de documentación que acredite inmunidad.

Atención con las escalas y el certificado internacional

Si bien Estados Unidos no exige vacunas para el ingreso de turistas, Cazal recordó que algunos países pueden solicitar certificados internacionales de vacunación, especialmente contra la fiebre amarilla.

Por ello, recomendó verificar con anticipación los requisitos de los países donde se realizarán escalas o conexiones aéreas, a fin de evitar inconvenientes durante el viaje.

El Ministerio de Salud también insta a los viajeros a contar con el certificado electrónico internacional de vacunación, disponible a través del Portal Paraguay, documento que cuenta con mecanismos de seguridad y trazabilidad para su validación en el exterior.

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Dónde vacunarse en Paraguay

Las vacunas son gratuitas y están disponibles en los vacunatorios habilitados de todo el país.

Actualmente existen 54 unidades de salud con centros de vacunación. La atención es de lunes a viernes, de 07:00 a 17:00.

Los fines de semana permanecen habilitados:

Hospital Materno Infantil Santisima Trinidad

Vacunatorio de la XVIII Región Sanitaria

Hospital General de Barrio Obrero.

Hospital Materno Infantil de Loma Pytã

Quienes aún conservan carnets impresos emitidos antes de la digitalización pueden acudir a los vacunatorios para incorporar sus registros al sistema y obtener posteriormente el certificado digital.