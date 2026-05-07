¿Cuánto cuesta el registro de conducir en Asunción en 2026?

Este 31 de mayo vence el plazo legal para que miles de conductores en Asunción pongan al día sus licencias de conducir. Circular con el registro vencido representa un riesgo inminente de costosas multas, ya que es un documento obligatorio, que controla la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y también la Patrulla Caminera.

La Municipalidad insta a los ciudadanos a realizar el trámite con antelación para evitar las agobiantes filas de último minuto. Es fundamental cumplir con estos requisitos para garantizar la libre circulación y seguridad en las calles.

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Es vital distinguir entre la “revalidación”, mediante un pago anual de G. 23.900 que otorga el sticker de vigencia, y la renovación. La renovación del registro es quinquenal e implica la emisión de un nuevo carnet plástico que actualmente cuesta en total, G. 239.400.

En el caso de conductores mayores de 65 años, los exámenes médicos y psicotécnicos deben realizarse obligatoriamente cada año. Mientras la revalidación es un proceso administrativo veloz, la renovación exige una actualización completa de datos y pruebas de aptitud.

Licencia de conducir: ¿cómo saco mi primer registro?

Para obtener la licencia por primera vez, el interesado debe presentar su Cédula de Identidad original y el certificado de residencia, que se expide en la comisaría del barrio donde vive el interesado. También se exige un certificado de tipificación sanguínea y la constancia de haber realizado el curso de primeros auxilios.

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El costo para un registro nuevo en Asunción es de G. 357.400, incluyendo los derechos de examen teórico y práctico. Existen categorías diferenciadas, como Motociclista o Particular, además de las profesionales, cada una con exigencias de edad específicas y según Ley 5016 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

¿Qué necesito para renovar mi licencia?

En la renovación cada cinco años, los conductores deben entregar su carnet anterior junto a una fotocopia de su identificación. El trámite incluye exámenes de vista y oído que tienen un costo de G. 14.700, según los valores vigentes este año.

Asimismo, se requiere un certificado de antecedentes policiales y completar una declaración jurada sobre el estado general de su salud. Este proceso garantiza que quien está al volante mantenga las condiciones físicas indispensables para operar un vehículo de forma segura.

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El examen psicotécnico, con un costo de G. 27.500, es clave para evaluar la coordinación y los reflejos de cada solicitante. Los nuevos conductores deben abonar G. 65.900 por el examen teórico, donde se evalúa el conocimiento de las señales de tránsito.

La prueba práctica, que tiene el mismo valor, verifica la pericia real al mando del rodado en condiciones controladas de manejo. Aprobar satisfactoriamente estas evaluaciones es el paso final para que la autoridad municipal autorice la expedición del carnet oficial. En total, los trámites tienen un costo de G. 239.400.

¿Dónde hacer los trámites?

Los trámites para la licencia están centralizados en la planta baja del Bloque C del Palacete Municipal, en la capital. Esta oficina principal se encuentra sobre la avenida Mariscal López y gestiona desde renovaciones hasta las evaluaciones médicas iniciales.

Para la revalidación anual, los ciudadanos pueden acudir a centros descentralizados como el Centro Paraguayo Japonés, o bocas de cobranza de la Municipalidad en el Shopping El Portal, IVESUR o Coarco. Otros puntos habilitados incluyen el Centro Municipal N° 5 en la Plaza de la Democracia y otros centros de cobranza como el de Sajonia o Barrio Obrero .

El horario de atención al público en el Bloque C es de lunes a viernes, desde las 08:00 hasta las 15:00 horas. Para facilitar el cumplimiento ciudadano, la municipalidad ofrece un turno especial los sábados de 07:30 a 11:00 de la mañana.

¿Me pueden multar si no renuevo?

A partir de la fecha de vencimiento de la licencia, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción podrá aplicar las multas correspondientes a la carencia de estos documentos al día. No portar la licencia cuesta 11 jornales, G. 968.561, tener la licencia no perforada cuesta 3 jornales, G. 264.153 y tener la licencia vencida 11 jornales, G. 968.561.

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En el caso de la Patrulla Caminera, esta puede aplicar multas solo en caso de que el conductor no cuente con el documento o este haya sobrepasado el plazo de los 5 años de vigencia. Circular con la licencia vencida en rutas nacionales cuesta G. 1.115.020.

Frente a este escenario, lo mejor es que no esperes hasta el límite del 31 de mayo para formalizar tu situación y evitar así las aglomeraciones en las oficinas. Preparar tus documentos con anticipación te ahorrará horas de espera innecesaria y te permitirá circular con total tranquilidad legal.

Mantener la licencia al día es un acto de responsabilidad ciudadana que contribuye a un tránsito más ordenado para todos. Acércate hoy mismo al Palacete Municipal o a los centros de cobranza para asegurar tu derecho a conducir este año. Más datos sobre los requisitos, horarios, trámites, podés obtener en la web de la Municipalidad de Asunción.