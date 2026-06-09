Detectan seis casos sospechosos de dengue en Cordillera y activan bloqueos preventivos

De acuerdo con los datos manejados por la institución, las referencias corresponden a las ciudades de Altos, Arroyos y Esteros, Caacupé, Piribebuy, Primero de Marzo y Tobatí, registrándose un caso sospechoso en cada localidad.

Ante esta situación, el jefe regional del Senepa Pablo Cáceres, informó que se encuentran realizando tareas de bloqueo físico y químico, además de actividades de educación sanitaria para evitar la proliferación del mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue.

Como parte de estas acciones, funcionarios de la institución desarrollaron hoy una charla educativa en la escuela San Miguel Arcángel, ubicada en el barrio San Miguel de Caacupé. Durante la actividad se brindaron orientaciones a estudiantes y docentes sobre la eliminación de criaderos y las medidas de prevención que deben aplicarse en los hogares y centros educativos.

El encargado mencionó que este tipo de actividades se irán realizando en las diversas ciudades afectadas.

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No descuidar las medidas preventivas

Si bien actualmente los casos sospechosos de dengue registrados en el departamento de Cordillera son pocos, el jefe regional del Senepa, Pablo Cáceres, enfatizó que no es momento de descuidar las medidas preventivas.

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Señaló que el éxito en la lucha contra el dengue depende en gran medida del compromiso de cada familia, realizando una limpieza constante de sus patios, eliminando recipientes en desuso, cubiertas, botellas y cualquier objeto que pueda acumular agua y convertirse en criadero del mosquito Aedes aegypti. Advirtió que, si estas acciones no se mantienen de manera permanente, los casos podrían aumentar rápidamente, especialmente con las condiciones climáticas favorables para la reproducción del vector.

En ese sentido, instó a la ciudadanía a acompañar los trabajos de bloqueo físico, químico y educación sanitaria que lleva adelante el Senepa en distintas comunidades del departamento.

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