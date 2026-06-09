Nacionales
09 de junio de 2026 a la - 12:42

Detectan seis casos sospechosos de dengue en Cordillera y activan bloqueos preventivos

Funcionarios del Senepa detectaron seis casos sospechosos de dengue en Cordillera e iniciaron trabajos de bloqueo preventivo en Caacupé.
Funcionarios del Senepa detectaron seis casos sospechosos de dengue en Cordillera e iniciaron trabajos de bloqueo preventivo en Caacupé.Faustina Agüero

El Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) activó trabajos de bloqueo físico y químico en distintos puntos del departamento de Cordillera tras la detección de seis casos sospechosos de dengue, distribuidos en igual número de distritos.

Por Faustina Agüero

De acuerdo con los datos manejados por la institución, las referencias corresponden a las ciudades de Altos, Arroyos y Esteros, Caacupé, Piribebuy, Primero de Marzo y Tobatí, registrándose un caso sospechoso en cada localidad.

Ante esta situación, el jefe regional del Senepa Pablo Cáceres, informó que se encuentran realizando tareas de bloqueo físico y químico, además de actividades de educación sanitaria para evitar la proliferación del mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue.

Como parte de estas acciones, funcionarios de la institución desarrollaron hoy una charla educativa en la escuela San Miguel Arcángel, ubicada en el barrio San Miguel de Caacupé. Durante la actividad se brindaron orientaciones a estudiantes y docentes sobre la eliminación de criaderos y las medidas de prevención que deben aplicarse en los hogares y centros educativos.

El encargado mencionó que este tipo de actividades se irán realizando en las diversas ciudades afectadas.

Funcionarios del Senepa y docentes realizaron una charla educativa sobre prevención del dengue en la Escuela San Miguel Arcángel, del barrio San Miguel de Caacupé, para concienciar sobre la eliminación de criaderos de mosquitos.
Funcionarios del Senepa y docentes realizaron una charla educativa sobre prevención del dengue en la Escuela San Miguel Arcángel, del barrio San Miguel de Caacupé, para concienciar sobre la eliminación de criaderos de mosquitos.

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No descuidar las medidas preventivas

Si bien actualmente los casos sospechosos de dengue registrados en el departamento de Cordillera son pocos, el jefe regional del Senepa, Pablo Cáceres, enfatizó que no es momento de descuidar las medidas preventivas.

Señaló que el éxito en la lucha contra el dengue depende en gran medida del compromiso de cada familia, realizando una limpieza constante de sus patios, eliminando recipientes en desuso, cubiertas, botellas y cualquier objeto que pueda acumular agua y convertirse en criadero del mosquito Aedes aegypti. Advirtió que, si estas acciones no se mantienen de manera permanente, los casos podrían aumentar rápidamente, especialmente con las condiciones climáticas favorables para la reproducción del vector.

En ese sentido, instó a la ciudadanía a acompañar los trabajos de bloqueo físico, químico y educación sanitaria que lleva adelante el Senepa en distintas comunidades del departamento.

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