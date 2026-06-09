Doctorados exprés: “El Cones está de más”, afirma asesor presidencial

El doctor Antonio Cubilla, asesor científico de la Presidencia de la República, criticó la inoperancia del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que preside el ministro de Educación, Luis Ramírez, ante la proliferación de doctorados “fantasma” o de dudosa calidad en Paraguay.

Un grupo de científicos paraguayos elaboró un informe sobre los “doctorados exprés” y remitió una carta al presidente de la República, Santiago Peña, a través de su asesor científico, es decir, Antonio Cubilla. Replicaron los documentos al Congreso Nacional.

“Las científicas y científicos firmantes alertan sobre los doctorados de muy baja calidad en el país y consideran que la situación constituye una cuestión de Estado, debido a sus implicancias para la educación, la investigación científica y el desarrollo nacional”, sostienen la doctora Fabiola Román Maldonado, la doctora Alejandra Recalde Carballo, el doctor Sebastián Alberto Grillo y el doctor José Luis Vázquez Noguera, vinculados a Ciencia del Sur.

El investigador Sebastián Grillo, asegura que en Paraguay parece que se “mercantiliza” mucho más la educación, en relación a otros lugares. Esta constante no permite el desarrollo cultural y de competitividad que necesita el país, remarca.

¿Por qué el asesor científico de Peña plantea borrar el Cones?

El Cones es el órgano de control y de habilitación de ofertas de grado y de posgrado en el territorio nacional. Si bien actualmente está presidido por el titular del MEC, está conformado en su totalidad por rectores de universidades públicas, privadas y de institutos de educación superior, que son señalados por hacer de “jueces y parte” a la hora de habilitar carreras, muchas veces a tambor batiente.

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Para el doctor Cubilla, ahí radica el principal problema en este asunto de las carreras sin control. “Es urgente que se modifique esa institución, si es que va a perdurar. Yo creo que con una sola institución de acreditación ya es suficiente; la consolidación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), ya es suficiente”, apuntó.

Insistió en que “el organismo Cones, yo creo que está de más, es una repetición innecesaria (de institutos), ya le di mi consejo al Presidente (Santiago Peña) sobre este tema, pero lógicamente las instituciones que manejan esto son tan variadas; y está el tema de la autonomía de las universidades, la libertad de expresión, no es sencillo coincidir”.

Agregó que hay interés de grupos del Congreso Nacional, que coinciden en hacer una revisión del Cones. Analizan “hacer una reforma de estas instituciones, y hacerlas más limpias, más transparentes, y donde no exista un conflicto de interés para determinar sobre el valor académico de una institución”, afirmó.