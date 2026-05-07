Aneaes: la reacción de las universidades sobre los 100.000 títulos sin acreditación

El Consejo de Rectores de Universidades del Paraguay, manifestó su “preocupación” y “rechazo” ante las declaraciones de José Duarte, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), luego de difundir listados que revelan que en los últimos tres años, se emitieron 100.000 títulos de grado de carreras no acreditadas.

El Consejo agrupa a rectores de institutos de educación superior de gestión pública y privada, que afirman que la difusión de Aneas contiene datos erróneos, parciales y desactualizados del sistema universitario nacional.

“Esta difusión inexacta e indiscriminada de información resulta inadmisible y perjudicial, ya que engloba, sin la debida diferenciación técnica, a carreras y programas no activos, ofertas en proceso de mejora, y programas recientemente habilitados”, sostienen.

El mismo comunicado fue compartido y firmado por la comisión directiva de la Asociación de Universidades Públicas y Privadas del Paraguay (APUP).

Universidades afirman que hay carreras en proceso de acreditarse

Las universidades afirman que en el listado difundido por la Aneaes, hay carreras con título de grado que “aún no cumplen con el tiempo de maduración o el número de cohortes exigidos por la Ley N.º 4995/13 para su acreditación”.

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Agregan que fueron incluidas ofertas de grado que ya se encuentran formalmente incorporadas a procesos de aseguramiento de la calidad, o que ya cuentan con la debida acreditación. Según los rectores de las universidades, solo el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) tiene las atribuciones de regulación, habilitación y supervisión de la educación superior.

Recuerdan que la Ley N.º 2072/03 estipula que compete exclusivamente a la ANEAES la “evaluación y acreditación de la calidad educativa”.

Entonces, apuntan que “bajo ningún precepto una institución puede avasallar ni desnaturalizar las competencias legalmente atribuidas a la otra, considerando que la habilitación de carreras por parte del CONES constituye un acto administrativo válido y legítimo emitido por la autoridad competente”.

Los miembros del Consejo de Rectores del Paraguay

El presidente del Consejo de Rectores es José Altamirano Aquino, rector de la Universidad María Serrana, una de las instituciones de educación superior más polémicas del país, que ya sufrió anteriormente la intervención y la clausura de sus carreras de Medicina por parte del Cones, en marzo del 2022.

Según la Aneaes, la Universidad María Serrana lidera el top 5 de carreras de Medicina que emiten títulos de grado en Medicina, sin contar con acreditaciones. Entre el 2023 y el 2025, este instituto emitió 1.085 títulos de grado en su carrera no acreditada de Ciencias Médicas, siempre acorde la Aneaes.

Las cuatro principales instituciones que emiten títulos de Medicina sin acreditación (Universidad María Serrana, Universidad Autónoma San Sebastián, Universidad Leonardo Da Vinci y Universidad Privada del Guairá) tienen una característica común: nunca aparecen en el listado de carreras de Medicina acreditadas, según la Aneaes.

“No se trata de acreditaciones vencidas ni de procesos de renovación en trámite. Se trata de carreras que jamás se sometieron al proceso de evaluación obligatorio establecido por la Ley Nº 4995/2013″, acorde la Agencia.

Los miembros de la Aso de Universidades Privadas

Hay que recordar que el vicepresidente del Cones, Hermenegildo Cohene, también viceministro de Educación Superior y viceministro interino de Culto, es rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), por ende, también forma parte del Consejo de Rectores del Paraguay.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay (APUP), Sergio Duarte, fue secretario general del Cones hasta el año pasado y actualmente forma parte de su consejo directivo, como representante titular de universidades privadas. Es rector de la Universidad Americana.

Juan Antonio Denis, vicepresidente de la Apup, es en la actualidad miembro suplente del consejo directivo del Cones, como rector de las universidades privadas. Es rector de la Universidad Gran Asunción.

Aneaes: Rectores son “jueces y parte”

José Duarte Penayo, presidente de la Aneaes, respondió a los comunicados del Consejo de Rectores y de la Apup, luego de los datos divulgados por la entidad a su cargo.

“El Consejo de Rectores y el Cones son instancias corporativas de rectores que operan como jueces y partes. Pero la Aneaes es un consejo directivo independiente técnicamente y que va a seguir informando a la ciudadanía y a los medios de comunicación”, manifestó.

Remarcó que la ley faculta a la Agencia para emitir alertas, para formular recomendaciones técnicas y para formular políticas públicas en educación superior, no solo para realizar “tareas evaluativas” con fines de acreditación.