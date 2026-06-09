Empieza el II Congreso de Turismo Colonias Unidas en Bella Vista

La ciudad de Bella Vista, en el departamento de Itapúa, será sede del II Congreso de Turismo Colonias Unidas, que este año propone el eje dialógico del “turismo digital vs. turismo vivencial”. El evento se desarrollará los días 10 y 11 de junio, con una agenda que incluirá conferencias, recorridos turísticos y experiencias inmersivas en la región.

La directora de Mate Roga, Ilone Altenhofen, destacó que el congreso representa una oportunidad para posicionar a las Colonias Unidas como un destino integral, que combina tecnología, identidad cultural y experiencias auténticas.

Entre las actividades previstas se encuentran tours por Obligado y Hohenau, visitas al Parque Manantial, la Estación de Carretera Michi No Eki, el Puerto de Bella Vista, así como experiencias en Mate Bar, Mate Roga y el Museo Casa Raatz.

El evento, organizado por la Asociación Mate Roga en conjunto con actores turísticos de las Colonias Unidas, está dirigido a empresarios, emprendedores, estudiantes, docentes y profesionales del sector interesados en comprender las nuevas tendencias del turismo.

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Turismo en contexto actual

La actividad contempla la participación de destacados exponentes nacionales e internacionales, quienes abordarán temas como destinos turísticos inteligentes, estrategias digitales, eventos deportivos y el impacto del turismo en el desarrollo local.

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Bella Vista y las Colonias Unidas se presentan como un polo turístico en crecimiento, reconocido no solo por su identidad cultural, sino también por su proyección internacional.

Altenhofen explicó que la fortaleza de Colonias Unidas es que constituye un destino ideal durante todo el año; “no depende solamente de una playa o de un clima favorable para ser una opción elegible”, dijo.

Destacó que el versus entre el turismo digital y el turismo vivencial constituye una nueva experiencia, un paso más hacia el futuro. El congreso tendrá un extenso programa con la presencia de importantes exponentes como César Marsal, Gonzalo La Rosa, Angela Cabrera y Angie Duarte, quienes abordarán las claves de los destinos exitosos para el desarrollo local a través de la tecnología y la experiencia vivencial.

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Destino internacional

De acuerdo con el más reciente informe de ONU Turismo, difundido por Bloomberg Línea, las llegadas internacionales crecieron 2% a nivel global entre enero y marzo de 2026, alcanzando 307 millones de viajeros, equivalente a seis millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Paraguay registró el mayor crecimiento de llegadas de turistas internacionales del mundo durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con el Barómetro del Turismo Mundial de ONU Turismo, el país alcanzó un incremento de 46% respecto al mismo periodo del año anterior, ubicándose por delante de destinos como Nueva Zelanda (45%), El Salvador (43%), Mongolia (39%), Palaos (37%) y Uzbekistán (37%).

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Invitan a conocer la región

La referente de Mate Roga indicó que la elección de la fecha no fue fortuita. “Desde este viernes tendremos un fin de semana XXL, por lo que la gente tendrá una oportunidad para disfrutar de los atractivos de la zona”, explicó.

Itapúa se consolidó como una experiencia única, según detalló. No obstante, refirió que el desafío es superar la barrera del relato por sobre la experiencia, porque aún existen lugares únicos que solamente se pueden valorar “estando y vivenciando”.