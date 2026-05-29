Encarnación será nuevamente epicentro del Mundial de Rally en Paraguay

El intendente municipal de la ciudad de Encarnación, Luis Yd (Alianza), en compañía de los directores de las áreas de Secretaría General, Turismo, Deportes, Comunicación y Policía Municipal, desarrolló una reunión de trabajo virtual con los máximos organizadores del Campeonato Mundial de Rally (WRC), que tendrá fechas en nuestro país.

El evento se celebrará del 27 al 30 de agosto de 2026. Tendrá como sede principal la ciudad de Encarnación y recorrerá los desafiantes caminos de tierra roja del departamento de Itapúa.

El encuentro digital tuvo como eje central la “Actualización sobre el uso de la marca oficial del evento y la chapa oficial”, estableciendo de manera coordinada los puntos focales institucionales para asegurar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos de esta gran cita internacional.

Además, actualizaron información respecto a la organización de los trazados de la carrera que han de afectar a la ciudad de Encarnación.

El Rally del Paraguay, calificado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) como el “Mejor Rally del Mundo en 2025”, apunta a consolidarse firmemente como uno de los hitos deportivos más importantes en la historia de nuestro país y como un atractivo turístico de alcance global.

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Mundial de Rally 2026

En esta entrega se sumará un tramo urbano especial en la zona del Hotel AWA, en el barrio Quiteria de la capital departamental, diseñado exclusivamente para acercar las máquinas a aquellas personas que no puedan trasladarse a los tramos de tierra.

Se prevé un evento de gran impacto, con más de 200 millones de dólares de impacto económico, más de 400.000 espectadores y cobertura mediática en más de 100 países.

La edición de 2026 contará con 22 etapas especiales, que suman un total de 356,04 km de recorrido competitivo, con aproximadamente 60 equipos que deberán afrontar las exigencias del terreno guaraní durante cuatro días. En comparación, la edición de 2025 incluyó 19 etapas, 335 km y 48 equipos, lo que representa un aumento significativo en escala y complejidad.

El Shakedown se realizará en Nueva Alborada. La prueba preliminar no forma parte de la competencia oficial, pero es una antesala al inicio de las fechas oficiales.

La competición se desarrollará a lo largo de cuatro días. Comenzará con la puesta a punto y la salida simbólica; luego, con etapas que recorrerán zonas como Cambyretá, Nueva Alborada, Yerbateras y el Autódromo; pasando por sectores como Bella Vista, Hohenau, Trinidad y Encarnación; y culminará con la llegada a Encarnación y los sectores de Artigas y Artigas Oeste.

La final tendrá lugar en el emblemático Molino San José, en la Costanera República del Paraguay de Encarnación, que servirá como línea de meta para la ceremonia de entrega de premios.

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Segundo año del WRC en Paraguay

La edición 2025 del Rally del Paraguay convocó a más de 210.000 personas, que acompañaron los emocionantes días y lo convirtieron en el evento deportivo con mayor convocatoria en la historia del automovilismo nacional.

Datos de Migraciones reflejaron que 51.062 visitantes extranjeros arribaron a Paraguay solo por el rally. Desde la Asociación de Hoteleros de Itapúa (Ashoit), reportaron un lleno total de las plazas durante el fin de semana de la competencia.

Estuvieron presentes 358 profesionales de prensa —entre periodistas, fotógrafos y equipos de TV— que se acreditaron para cubrirlo, incluyendo personal del WRC y la FIA. La competencia fue transmitida a 106 países y, en Paraguay, 770.990 personas siguieron la cobertura televisiva entre el 28 y el 31 de agosto.

En cuanto a la seguridad, la cobertura movilizó a 5.000 agentes de policía y 1.200 efectivos militares, también cifras sin precedentes para un evento.