Denuncian que hospital de Calle’i se volvió una seccional colorada

Pacientes que acuden al Hospital General de San Lorenzo, más conocido como Hospital de Calle’í, denunciaron que el lugar se está convirtiendo en una seccional colorada. Explicaron que la situación se debe a la gran cantidad de funcionarios administrativos que responden a las actividades políticas del momento.

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Denunciaron que los vehículos de los funcionarios están empapelados con propaganda proselitista. Mencionaron que responden a las actividades políticas del momento, especialmente a candidatos colorados a cargos municipales.

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Lamentaron el hecho y dijeron que los funcionarios, en su mayoría administrativos, así como algunos médicos, enfermeros y profesionales de otras especialidades, se prestan para compartir en sus redes sociales los flyers de los candidatos a cargos políticos.

“Mientras ellos se entretienen en la política para acomodarse mejor, nosotros ni siquiera tenemos reactivos", expresó la paciente Asteria Segovia.

Denunciaron que la directora del Hospital, Dra. Sofía Ramos, comparte en sus redes sociales los encuentros políticos a los que asiste. La misma situación ocurre con funcionarios sin cargos directivos, como es el caso del exdirector del Hospital, Dr. Luis Prats, quien se desempeña como médico cirujano..

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En conversación con la directora Sofía Ramos, expresó que no acostumbra publicar nada en horario laboral. Igualmente, manifestó que puede participar en las actividades de su preferencia durante su horario libre.

“En el hospital no expongo nada, ni menciono nada. En mis ratos libres sí soy libre", expresó.

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La misma consulta fue trasladada al Dr. Luis Prats, quien se defendió diciendo que le parece excelente compartir a los candidatos de su preferencia.

"No le veo nada malo a eso. Otra cosa sería que estuviera realizando una cirugía y estuviera con el celular", expresó.