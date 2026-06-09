Ni con arreo en el MEC: esposa del jefe de Gabinete perdió las internas en Asunción

El esquema de arreo instalado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), no alcanzó para que Romina Medina - candidata a concejala en Asunción por el cartismo-, y esposa del jefe de Gabinete, Aníbal Zapattini, quede en la lista de postulantes a concejales del Partido Colorado, tras las internas municipales del domingo último.

Desde el año pasado, funcionarios de la cartera educativa venían denunciando que Zapattini era supuestamente el principal responsable de este sistema para juntar a funcionarios de distintas dependencias capitalinas del MEC y que se sumen a cuanto mitin partidario ofrecían, presionando para que que voten por su esposa, siempre acorde las denuncias.

“Si no apoyamos, nos meten al freezer. Ahora ya hay amenaza de que debemos apoyar la candidata con votos este domingo. Nunca antes vivimos una situación como ahora con Zapattini”, fue uno de los testimonios que recibimos en este diario, de parte de antiguos funcionarios de la entidad, la semana anterior a las elecciones internas, en el Partido Colorado, que se dieron el domingo 7 de junio.

No obstante, las presuntas amenazas, amedrentamientos con traslados y el arreo no fueron suficientes. La candidata cartista perdió las internas y no quedó en la lista de 24 ediles que serán los candidatos oficiales de la Lista 1, Asociación Nacional Republicana, para las elecciones municipales del 4 de octubre.

¿Cuántos votos obtuvo la “candidata del MEC”?

Gerardo “Gringo” Benítez encabeza la lista de candidatos - siguiendo la fórmula D´Hont de la ANR para las municipales del 4 de octubre con 7.240 votos. El postulante era director del Mercado de Abasto durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, pero tuvo que renunciar en medio de protestas de permisionarios que exigían mayor transparencia durante su gestión.

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Entre los últimos de la lista figura el actual edil Arturo “Tuki” Almirón (Colorado Añetete), quien va por el rekutu. Obtuvo 1726 votos durante la elección.

A pesar de las convocatorias dirigidas por su esposo, para que los empleados del MEC asistan a sus eventos partidarios, Romina Medina terminó con 1522 votos personales, dentro de la Lista 2C del movimiento oficialista Honor Colorado. Cerró con casi 200 votos de diferencia en contra, con respecto al concejal Almirón.

Aníbal Zapattini había desmentido la radiografía del arreo que supuestamente se utilizó dentro de la cartera educativa, a favor de Medina. “No existe ni existió ningún tipo de presión o práctica de “arreo” dentro del MEC. Tampoco es real que se hayan realizado reuniones de campaña en horarios laborales“, aseguró.

MEC: ¿Cómo funcionó el supuesto sistema para arrear a funcionarios?

Según los reclamos de funcionarios, las amenazas para participar de los actos partidarios se realizaban a través de direcciones generales, direcciones de nivel y jefaturas, donde los responsables presionaban al personal sin cargo alguno.

Además, el propio Zapattini enviaba supuestamente mensajes como “¿A qué hora te vas por el PC?”, a través del Whatsapp, como para insistir con la asistencia de los funcionarios.

Rossana Estrella Ortiz, funcionaria de carrera en el MEC, fue designada como directora de Cooperación de esta entidad, el 4 de febrero del 2025, por decreto presidencial. La directora organizó un mitin en su propia residencia y convocó a funcionarios de la cartera para participar en el evento, donde recibieron a la candidata Romina Medina. También participó su hermana Natalia Ortiz, también beneficiada con un alto cargo en el MEC, en este período de Gobierno.

También se realizaban convocatorias para organizar la campaña en el PC de Medina y en el local de la Asociación de Funcionarios del MEC (Afemec), ubicado en Lambaré.