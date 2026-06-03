Radiografía del arreo en el MEC: cómo opera la presión política sobre funcionarios

A medida que se acercan las elecciones internas municipales, que se celebran este domingo 7 de junio, aumentan las denuncias por arreo en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con Aníbal Zapattini, jefe de Gabinete y mano derecha del ministro Luis Ramírez, como el principal villano de esta historia, según las denuncias.

Los funcionarios de la cartera educativa denuncian que supuestamente Zapattini, a través de terceros, los estaría amenazando para que voten por su esposa Romina Medina, precandidata a concejala de Asunción por el cartismo, dentro del Partido Colorado.

Este lunes, por ejemplo, Rossana Estrella Ortiz, directora general de Cooperación en el MEC, realizó en su residencia familiar un mitin proselitista en favor de Medina.

Del acto partidario, que fue por la noche, participaron “arreados” varios directores, jefes y funcionarios sin cargos. Según denuncian los trabajadores del Ministerio, la advertencia del jefe de Gabinete sería directa. Deben apoyar la candidatura de su esposa sí o sí.

“La amenaza se realiza, por ejemplo, a través de la jefa o directora de un departamento, que por órdenes del jefe de Gabinete, prácticamente obliga a los funcionarios de la dependencia a sumarse a cuanto evento partidario organiza este señor”, afirmó un antiguo empleado de la cartera, quien pidió no ser identificado por temor a represalias. El trabajador se desempeña actualmente en una institución educativa de Asunción.

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Arreo en el MEC: ¿Quiénes participaron en último mitin de Zapattini?

En el evento del lunes, en la casa de Rossana Ortiz, también estuvo su hermana, Natalia Ortiz, quien en diciembre fue premiada por el ministro Luis Ramírez con el cargo de directora de Universidades, dependiente del Viceministerio de Educación Superior, actualmente a cargo del viceministro de Educación Superior, viceministro de Culto, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), Hermenegildo Cohene.

Rossana, la jefa de Cooperación, gana un salario de G. 21.596.660, de los cuales G. 5 millones son en bonificaciones, mientras que su hermana Natalia, percibe mensualmente G. 18.886.660, de los cuales G. 9.958.460 son en concepto de bonificaciones y “otros gastos” del personal.

En el mitin también estuvo Gabriela Nicole Rivaldi Ortiz - hija de Rossana Ortiz-, jefa en la Dirección Administrativa del MEC, que gana mensualmente G. 9.490.000, de los cuales G. 5 millones son en bonificaciones y otros gastos del personal.

Otra familiar de Rossana, quien suele aparecer igualmente en los actos políticos de Romina Medina, es Luna Abigail Velázquez Ortiz, cuyo salario es de G. 4.914.000, como secretaria en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-cartista).

Arrean en el MEC, pero abandonan escuelas

Mientras altos funcionarios priorizan la campaña electoral, las escuelas rurales de San Pedro, uno de los departamentos más pobres del país, sobreviven entre precariedades y abandono del MEC. Faltan rubros docentes, la infraestructura se cae a pedazos y en instituciones como la Escuela Básica N° 2263 Doña Floria Catalina Sosa de Ortigoza, ni siquiera cuentan con agua corriente.

Entre los altos funcionarios en la reunión en lo de Rossana Ortiz, aparece además en las fotos, Fernando González, director general de Certificación Académica. También está el mismísimo director de Control del Personal del Ministerio, Walter Rojas.

Igualmente está la directora de Derechos Humanos de la entidad educativa, Melissa Díaz, quien era persona de confianza del exviceministro de Educación Superior y de Culto, David Velázquez Seiferheld.

“Si no apoyamos, nos meten al freezer. Ahora ya hay amenaza de que debemos apoyar la candidata con votos este domingo. Nunca antes vivimos una situación como ahora con Zapattini”, denunció otro funcionario administrativo, con 20 años de carrera en el Ministerio, quien también pidió reservar su identidad por temor a que aumenten las persecuciones.

Coordinadora de mitin colorado fue premiada con beca

Rossana Ortiz, la directora de Cooperación que, por ejemplo, tiene a su cargo la secretaría de la Unesco como representante del MEC, figura en una larga lista de funcionarios y directivos que fueron premiados por Luis Ramírez y el entonces viceministro Velázquez, con interesantes becas de posgrado.

La beca otorgada a la alta funcionaria y coordinadora de mitines políticos para Zapattini y su esposa, fue de G. 17.700.000 para una maestría en una universidad privada.

La familia Ortiz le cuesta al Estado más de G. 54 millones mensuales, casi G. 659 millones anuales en salarios, bonificaciones y “otros gastos” del personal. “Ya están mejor con Santiago Peña”, aseveran en la cartera educativa, en alusión a la frase del presidente cuando era candidato al Poder Ejecutivo.

Sindicalista admitió que Zapattini “marca la línea”

Otros que siempre están presentes en las actividades organizadas por Zapattini son; Rubén Irala, eterno presidente del Sindicato de Funcionarios Administrativos del MEC (Sifemec) y Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

Marecos, director jubilado del Magisterio, también fue beneficiado por el ministro de Educación, Luis Ramírez, con el cargo de director de la Escuela Nacional de Educación Física (Enef), desde el 30 de julio del 2024.

Marecos era uno de los más críticos a la gestión de Ramírez al frente del MEC. Cuando asumió en la Enef, aprovechó el momento para rendir loas a Aníbal Zapattini. “Es el que siempre dice, ésta es la línea, me aconseja y le aconseja a todos los gremios del sector”, había admitido públicamente, aunque luego, al ser consultado por este medio, alegó que “me pude haber expresado mal”.

Arreo en el MEC: piden al Congreso que investigue a Aníbal Zapattini por amenazas

Los funcionarios del ministerio educativo piden al Congreso Nacional que investigue al jefe de Gabinete, Aníbal Zapattini, por generar toda una estructura de arreo dentro de la entidad, pese a la cruel realidad que viven miles de escuelas públicas en todo el país.

Además, solicitan que los parlamentarios indaguen sobre las advertencias de Zapattini para que participen de manera obligatoria en la campaña y que voten por su esposa en las internas del domingo.

“Se tiene que investigar a fondo en el Congreso, no podemos tolerar este tipo de prácticas dentro del Ministerio, en pleno 2026 que siga el clientelismo, el hurrerismo y que todos tengamos que estar alineados a una sola figura, en democracia”, insistió un funcionario de una de las oficinas centrales de la entidad.

Alarma en el Parlamento por arreo en el MEC

De hecho que esta situación ya causó alarma en el Parlamento, en una sesión ordinaria del 19 de mayo. El senador liberal Éver Villalba, aseguró que esta práctica clientelar es característica del movimiento Honor Colorado. Según indicó, el oficialismo continuará replicando este esquema en otras dependencias del Poder Ejecutivo durante la semana.

“Al momento de incorporar a los funcionarios, lo incorporan con esa condición. Vamos a ver en cualquier momento coordinadoras de funcionarios del MAG, MEC y de todos. Es el modus operandi del cartismo, la presión: el que no se va, se le envía al freezer o se le somete al escarnio público”, apuntó.

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical), denunció lo siguiente: “Estamos ante un festín de distribución política de rubros en todas las supervisiones del país. Con la figura del interinato, de los encargados de despachos, se está metiendo gente que ni siquiera está en los bancos de datos. Se está pisoteando a gente que se ha sacrificado”.

La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) fue más efusiva en su reclamo. Luis Fernando Ramírez “es un ministro inútil, pelele, y que se pasa protegiendo a políticos. Tiene muchas cosas que explicarle al pueblo paraguayo”, fustigó. El Parlamento insistirá en un pedido de informe sobre cómo se distribuyeron los rubros docentes en todo el país, ante las crecientes denuncias sobre el destino de horas cátedra para operadores colorados cartistas.

¿Qué dice Aníbal Zapattini sobre las denuncias de amenaza para que voten por su esposa?

Aníbal Zapattini, jefe de Gabinete del MEC, negó todas las denuncias que se realizan en su contra en este tiempo de internas municipales. “Niego categóricamente todo lo que se mencionó, no existe ni existió ningún tipo de presión o práctica de “arreo” dentro del MEC. Tampoco es real que se hayan realizado reuniones de campaña en horarios laborales”, aseguró.

Con respecto a las reuniones en horarios laborales, el lunes 25 de mayo, Romina Medina realizó un encuentro al costado del Panteón de los Héroes, para realizar un material audiovisual con funcionarios de la cartera. El evento, según lo publicado por la precandidata, fue entre las 13:00 y las 14:00, horario laboral según denunciaron trabajadores de la entidad.

“Fuera del horario laboral, cada uno es libre de realizar cualquier actividad que elija y apoyar al candidato político que considere sin dar ninguna explicación a nadie”, remarcó Zapattini.

Agregó que “lamento profundamente que se intente utilizar el nombre de esta cartera de Estado buscando sembrar dudas sobre la integridad de nuestro equipo”.