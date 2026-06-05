Arreo en el MEC: toda una oficina asistió a acto político organizado por jefe de Gabinete

Se acercan las elecciones internas municipales, que se realizan este domingo 7 de junio, y aumentan las denuncias de arreo de funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), supuestamente organizadas por el jefe de Gabinete, Aníbal Zapattini, quien busca votos para su esposa Romina Medina, precandidata a concejala de Asunción por el cartismo.

“¿A qué hora estarás por el PC?“, una simple pregunta es la que envía Zapattini a sus directores generales y de nivel, a través del Whatsapp, para que participen en cualquier acto partidario que organiza para Romina Medina.

Pero ese sencillo mensaje cobra gravedad cuando los funcionarios de la cartera educativa denuncian que hay todo tipo de amenazas y amedrentamientos para que participen en este tipo de actividades en Asunción. Según los reclamos, armó toda una red de arreo en el MEC.

“Si no apoyamos, nos meten al freezer. Ahora ya hay amenaza de que debemos apoyar la candidata con votos este domingo. Nunca antes vivimos una situación como ahora con Zapattini”, afirmó un antiguo funcionario de carrera del Ministerio.

Toda una oficina participó en acto organizado por Zapattini

En uno de los eventos organizados por Zapattini, en complicidad de altos funcionarios de Educación, toda la oficina de la Dirección General de Ciencia y Tecnología participó de un encuentro en un conocido comedor del barrio Republicano, el 12 de mayo.

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La oficina está a cargo de Alejandrino Acuña Gianotti, director general de Ciencia y Tecnología, cuyo salario y bonificaciones alcanzan la módica suma de G. 21.596.650. El funcionario posa para una foto con Romina Medina, rodeado de los trabajadores de la dependencia a su cargo y con el director general de Certificación Académica del MEC, Fernando González.

También participaron varios trabajadores y directores de nivel como Marcelo “Dupratcito” Duprat, ahora director de nivel en Cooperación, según afirmaron fuentes a este diario.

Este lunes, funcionarios también lamentaron que fueron supuestamente arreados por Rossana Ortiz, la directora de Cooperación, secretaria representante de la Unesco por la cartera educativa. La directora juntó a toda su familia - que también tiene cargos directivos y de jefatura en el MEC-, y a otros empleados en su residencia, para un mitin proselitista organizado también por Zapattini.

¿Qué dijo el director de Tecnología del MEC sobre el arreo?

Alejandrino Acuña Gianotti, director general de Tecnología del MEC, afirmó que la actividad a la que asistió con todos los funcionarios a su cargo, fue por la tarde, fuera del horario laboral.

“No fue en horario laboral, fue a las 5:00 de la tarde. Es un acto político donde nos fuimos por propia voluntad. Nadie le arreo a nadie”, aseguró.

Otro conocido funcionario que participa siempre en estos mitines es Alcides Vera, quien durante un tiempo estuvo en el “freezer” trabajando en instituciones educativas, pero ahora es director de nivel en el Viceministerio de Culto.

Director jurídico del MEC es candidato suplente de esposa del jefe de Gabinete

Los funcionarios aseguran que otra prueba de que el proselitismo prima en el MEC es que el propio director jurídico de la cartera es el precandidato suplente de Romina Medina. Se trata de Martín Iván Schmeda Cuandu.

Schmeda Cuandu es además director general del Instituto de Educación Superior en Ciencias Jurídicas “Edupca”. Una publicación d este diario en el 2017, apuntaba a denuncias de que supuestamente este instituto otorgaba títulos universitarios en tiempo récord.

“Según algunos alumnos, la carrera de Contabilidad tiene una duración de cuatro años, siendo la carga horaria de tres veces por semana, con clases de dos horas, incluyendo sábados donde las clases son de tres horas”, apuntaba el reclamo.

Lo que dijo el ministro de Educación sobre el arreo en el MEC

“Que me muestren una sala o una oficina del Ministerio en donde eso ocurre. Ahora, las mismas fotos a las que se hace referencia; hay que ver fotos de qué lugar, a qué hora y a qué pertenecen, porque cualquier trabajador en la función pública o en la función privada, una vez que termina su trabajo, es libre de elegir participar en movimientos sociales, en partidos políticos, en movimientos religiosos, eso forma parte de la libertad del ser humano”, indicó este jueves el ministro de Educación, Luis Ramírez.

Según Ramírez, la gente opina, a veces, “muy libremente”; se usa una foto que fue tomada a la noche y se trata así de “embarrar la cancha” porque forma parte del “folklore” de la política, aseveró.

Agregó que “estamos trabajando bien, instituciones que estamos haciendo un trabajo ordenado, instituciones que estamos organizando nuestra tarea en pos de mejorar la calidad educativa, hoy se tenga que mancillar por simples cuestiones de generar una propaganda política”.