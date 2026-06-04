Arreo en el MEC: ministro habla de “folclore” y dice que quieren mancillar su “buen trabajo”

Falta cada vez menos para las elecciones internas municipales, que se realizan este domingo 7 de junio y en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), llueven las denuncias por un supuesto esquema de arreo de funcionarios, liderado por Aníbal Zapattini, jefe de Gabinete y mano derecha del ministro Luis Ramírez. El objetivo es que voten por Romina Medina, precandidata a concejala por el cartismo, esposa de Zapattini.

Los funcionarios de la cartera afirman que supuestamente el director de Gabinete, los estaría amenazando a través de terceros, no solo para que participen en los mitines partidarios organizados por la familia, sino que además exige votos para su cónyuge.

Este lunes, se supo que Rossana Estrella Ortiz, directora general de Cooperación en el MEC, realizó en su residencia familiar un mitin proselitista en favor de Medina. En el encuentro participaron su hermana, Natalia Ortiz, directora de Universidades y su hija, Gabriela Nicole Rivaldi Ortiz, jefa en la Dirección General de Administración y Finanzas. Todo un pequeño clan familiar que implica un gasto de G. 659 millones anuales en salarios, bonificaciones y “otros gastos” del personal.

¿Cómo es el modus operandi de arreo en el MEC?

Según denuncias de varios funcionarios de la cartera educativa, los funcionarios son presionados para que estén presentes en cuanto acto organiza Aníbal Zapattini y su equipo. Por ejemplo, varios trabajadores fueron obligados a estar en el evento de Rossana Ortiz.

“La amenaza se realiza, por ejemplo, a través de la jefa o directora de un departamento, que por órdenes del jefe de Gabinete, prácticamente obliga a los funcionarios de la dependencia a sumarse a cuanto evento partidario organiza este señor”, afirmó un antiguo empleado de la cartera, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otra funcionaria, aseguró que “si no apoyamos, nos meten al freezer. Ahora ya hay amenaza de que debemos apoyar la candidata con votos este domingo. Nunca antes vivimos una situación como ahora con Zapattini”.

En algunos casos, el mismo jefe de Gabinete es quien ejerce presión para que los funcionarios se presenten en el PC de Romina Medina, siempre según los reclamos de los trabajadores.

Arreo en el MEC: Lo que dijo el ministro de Educación sobre las denuncias

El ministro de Educación, Luis Ramírez, realizó esta tarde la presentación del nuevo viceministro de Culto, Adolfo Vallejos Morales, en una conferencia de prensa, en Mburuvicha Róga. En el encuentro, fue consultado acerca de estas denuncias de arreo, que comenzaron a darse el año pasado en la cartera.

“Que me muestren una sala o una oficina del Ministerio en donde eso ocurre. Ahora, las mismas fotos a las que se hace referencia; hay que ver fotos de qué lugar, a qué hora y a qué pertenecen, porque cualquier trabajador en la función pública o en la función privada, una vez que termina su trabajo, es libre de elegir participar en movimientos sociales, en partidos políticos, en movimientos religiosos, eso forma parte de la libertad del ser humano.“, dijo Ramírez.

Agregó que “si es dentro del ministerio, cosa que yo hice una reunión específica y bajé la línea claramente de que dentro del MEC, en este tiempo, no puede haber ningún trabajo vinculado a proselitismo; si me muestran, me cuentan y me dicen que eso ocurrió, vamos a tomar también las medidas correspondientes”.

Según Ramírez, la gente opina, a veces, “muy libremente”; se usa una foto que fue tomada a la noche y se trata así de “embarrar la cancha” porque forma parte del “folklore” de la política, aseveró.

Proselitismo en el MEC: Ramírez dice que quieren mancillar su buen trabajo

Luis Ramírez agregó su desacuerdo con las denuncias, alegando que se trata de algo desleal. “Creo que mancha a gente que está haciendo un excelente trabajo (en referencia a su amigo Aníbal Zapattini), y perjudica la acción de un ministerio”, dijo.

“He conversado con algunos y dicen, se supone que ustedes arrean, se supone, no, sea más concreto, sea más responsable cuando va a declarar algo y diga dónde, cuándo y cómo ocurrió, para que nosotros también podamos tomar las medidas”, aseveró.

El ministro insistió en que no es correcto que instituciones que “estamos trabajando bien, instituciones que estamos haciendo un trabajo ordenado, instituciones que estamos organizando nuestra tarea en pos de mejorar la calidad educativa, hoy se tenga que mancillar por simples cuestiones de generar una propaganda política”.