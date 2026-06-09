Organizan pollada para costear resonancia urgente ante la demora de turnos en salud pública

Según relataron los familiares, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad, el estudio fue indicado con carácter urgente para confirmar o descartar un posible accidente cerebrovascular (ACV). Sin embargo, pese a la necesidad médica inmediata, la familia fue informada de que la disponibilidad en el sistema público se encuentra actualmente saturada y que el turno asignado corresponde recién a septiembre, en el Hospital General de Coronel Oviedo.

Ante esta situación, los allegados decidieron organizar una actividad solidaria con el objetivo de reunir el dinero necesario para realizar el procedimiento en un servicio privado y acelerar así el diagnóstico del paciente.

El caso volvió a poner en evidencia una de las principales carencias del Hospital Regional de Villarrica, centro de referencia para todo el departamento de Guairá, que hasta la fecha no cuenta con un equipo de resonancia magnética.

La ausencia de esta tecnología obliga a derivar a los pacientes a hospitales de mayor complejidad o a centros privados cuando el estudio es requerido para establecer diagnósticos y tratamientos.

El director del Hospital Regional de Villarrica, doctor Néstor Petersen, confirmó que la institución no dispone de un resonador magnético y reconoció que se trata de una necesidad pendiente para el principal hospital público del departamento.

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Explicó que el centro asistencial de referencia más cercano que cuenta con este equipamiento es el Hospital General de Coronel Oviedo, donde son derivados los pacientes cuando requieren este tipo de estudios. No obstante, señaló que la alta demanda existente a nivel nacional genera demoras en la obtención de turnos, debido a que son pocos los hospitales que disponen de esta tecnología.

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Petersen indicó que la instalación de un resonador requiere una importante inversión en infraestructura, recursos humanos especializados y equipamientos complementarios, factores que dificultan su incorporación en numerosos hospitales del país.

El médico indicó que cuando se trata de pacientes internados o casos considerados urgentes, el Hospital Regional realiza gestiones directas con otros centros asistenciales para intentar agilizar la realización de los estudios requeridos.

Precisó que en estas situaciones existe comunicación entre los médicos tratantes y los profesionales de hospitales de referencia, ya sea en Coronel Oviedo o en centros especializados de la capital del país.

Sin embargo, explicó que los pacientes ambulatorios que reciben indicaciones médicas para resonancias no urgentes deben someterse al sistema regular de agendamiento.

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El director destacó que los pacientes internados tienen prioridad dentro de las gestiones realizadas por el hospital, aunque admitió que la disponibilidad sigue siendo limitada debido a la elevada demanda existente.

Agregó que, al margen de esta carencia, el Hospital Regional de Villarrica amplió en los últimos años su capacidad diagnóstica y actualmente cuenta con servicios de tomografía computarizada las 24 horas, ecografías, ecocardiogramas y electroencefalogramas.

Asimismo, Petersen recordó que recientemente fue incorporada la especialidad de neurología al plantel médico de la institución, sumándose a otros servicios como traumatología, una de las áreas que con mayor frecuencia requiere estudios de resonancia magnética.