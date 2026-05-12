Joven madre solicita ayuda para costear estudios y medicamentos de su bebé en UTI de Villarrica

Yoselin Aguilar es la madre del pequeño Eitan Mateo, quien nació en el Hospital Regional de Villarrica en forma prematura mediante una cesárea de urgencia practicada debido a complicaciones durante el embarazo.

Según relató la joven, el bebé nació el pasado 29 de abril, justo cuando cumplía cinco meses de gestación, luego de que presentara una severa pérdida de líquido amniótico y una peligrosa suba de presión arterial que obligó a los médicos a intervenir de manera inmediata.

Tras el nacimiento fue derivado directamente a terapia intensiva neonatal debido a su extrema prematuridad y a las complicaciones respiratorias que presentaba.

“Está estable, pero muy delicadito”, expresó Yoselin al referirse al estado de salud de su hijo, quien continúa conectado a equipos de cuidados especializados.

Constantes estudios

La joven indicó que el bebé debe someterse constantemente a estudios médicos para monitorear su evolución y detectar posibles complicaciones derivadas de su condición. Entre los procedimientos realizados figuran estudios de cabeza, abdomen, columna y ecografías especializadas, algunos de los cuales debieron efectuarse en centros privados debido a la falta de disponibilidad inmediata de especialistas en el hospital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según indicó, uno de los estudios más costosos alcanzó los G. 500.000, suma que logró cubrir gracias a la ayuda económica de personas solidarias. También mencionó que recientemente debió costear un análisis relacionado con la columna del bebé, cuyo costo fue de G. 100.000. Asimismo, indicó que constantemente debe comprar algunos medicamentos e insumos faltantes en el stock del hospital.

La madre teme que en los próximos días vuelvan a solicitar nuevos estudios o medicamentos cuyo costo no pueda afrontar debido a la delicada situación económica que atraviesa. Las personas que deseen colaborar con la familia pueden comunicarse directamente con Yoselin Aguilar al número telefónico 0992-327989.

Lea más: Hospital Regional de Villarrica tiene ecógrafos, pero no ecografistas los fines de semana

Bajo peso extremo

Sobre el caso, el director del Hospital Regional de Villarrica, doctor Néstor Petersen, confirmó que el recién nacido permanece internado en estado delicado dentro de la unidad neonatal. El profesional explicó que el bebé nació con bajo peso extremo y presenta un cuadro de enfermedad de membrana hialina, además de síndrome de distrés respiratorio, patologías frecuentes en prematuros severos.

Debido a estas complicaciones, el pequeño requirió asistencia respiratoria mecánica inmediata, incluyendo intubación y conexión a ventilador respiratorio desde el momento de su nacimiento.

Petersen señaló que el paciente actualmente recibe tratamiento intensivo con antibióticos, anticonvulsivantes y seguimiento permanente por parte de especialistas de terapia neonatal.

Lea más: Denuncian presunta negligencia médica y caída de paciente grave durante traslado desde el Hospital de Villarrica

Faltan profesionales

En relación con los gastos asumidos por la familia, el director explicó que ciertos estudios especializados no siempre pueden realizarse de inmediato en el hospital debido a la falta de profesionales subespecialistas disponibles todos los días. Precisó que estudios como ecocardiogramas infantiles deben ser realizados por cardiólogos pediátricos, especialidad con escasa disponibilidad en el sistema público de salud.

Indicó, además, que el hospital cuenta actualmente con un cardiólogo infantil que presta servicios solamente determinados días de la semana, situación que obliga en algunos casos a derivar estudios urgentes al sector privado. Una situación similar ocurre con algunos estudios de imágenes complejas, como ecografías cerebrales especializadas, que requieren la intervención de médicos imagenólogos.

El director reconoció, además, que actualmente existe faltante de un medicamento anticonvulsivante específico denominado levetiracetam en ampollas dentro del parque sanitario de la IV Región Sanitaria. No obstante, aseguró que el resto de los medicamentos, insumos y tratamientos requeridos para el bebé están siendo proporcionados por el Hospital Regional de Villarrica.

Finalmente, Petersen indicó que la falta de especialistas es una problemática que afecta a varios hospitales públicos del país y afirmó que ya se realizaron gestiones para incorporar más profesionales en áreas críticas como cardiología infantil e imágenes médicas.