Santaní: indígenas preparan manifestación para exigir el cumplimiento de sus reclamos al MOPC

La medida de protesta anunciada tiene que ver con el pedido de construcción de un puente sobre el arroyo Tapiracuai, además de la apertura de un camino vecinal para tener acceso a la comunidad Virgen del Carmen, de la parcialidad Mbya Guaraní, que se encuentra situada en el límite del territorio de Santaní y Yataity del Norte.

Según denuncian las familias del lugar, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se comprometieron a que, a más tardar en mayo de este año, ya iban a empezar la construcción de por lo menos un puente provisorio en un sector del cauce hídrico; sin embargo, hasta ahora no hay ningún trabajo por parte de la institución.

En ese contexto, el líder del asentamiento, Néstor Torales, comentó que hace aproximadamente un mes fueron visitados por funcionarios del ente caminero, quienes hablaron de la necesidad de contar con una pasarela sobre el arroyo Tapiracuai, que va a servir para unir a la otra comunidad de nativos denominada La Paloma, que tiene conexión con la ruta PY08 que cruza por el distrito de Yataity del Norte, aseveró.

Por otro lado, manifestó que cada vez que se comunican con los funcionarios del Ministerio de Obras para reclamar sus pedidos, les responden que se está trabajando en la elaboración de un proyecto grande para construir un puente de metal en un lugar adecuado entre ambas poblaciones, por lo que las familias están pendientes de este trabajo que hasta hoy no se ha podido concretar..

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Preparan manifestación

En lo que concierne a la medida de protesta, Torales anunció que, debido a la falta de respuestas a sus pedidos, los pobladores están organizando una manifestación sobre la ruta PY08, cuya fecha será informada en cualquier momento por la dirigencia de Virgen del Carmen, teniendo en cuenta que las familias asentadas en la comunidad no están conformes con la forma en que se manejan los problemas que afectan a los lugareños.

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No pueden realizar ninguna mejora

“La falta de un puente y de un camino de todo tiempo son los principales obstáculos que perjudican enormemente a la gente que vive en el asentamiento, porque a raíz de estos, los habitantes no tienen acceso al servicio de energía eléctrica, viviendas, puesto de salud, agua potable y tampoco pueden mejorar la infraestructura de la escuela, única institución pública con que cuentan en la comunidad”, lamentó.

Sobre el caso, contactamos con el responsable del área social de Caminos Vecinales del MOPC, Pánfilo Agüero, quien nos comentó que recientemente se estuvo hablando con las familias de Virgen del Carmen respecto al avance del proyecto relacionado con la construcción del puente y otras obras, que en estos momentos se encuentra en su etapa de elaboración, y que recién al término de este proceso se va a saber en qué tiempo podrían iniciarse los trabajos.