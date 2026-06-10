Aumentan los productores de cebolla en la parte sur de San Pedro

Conforme a los datos brindados por técnicos de la Dirección de Extensión Agraria (Deag) y de los productores involucrados en el programa, para esta temporada fueron beneficiados 102 pequeños agricultores con la provisión de semillas para un cuarto de hectárea, que en estos momentos se encuentran en proceso de germinación en los almácigos de los labriegos.

En lo que concierne a la cantidad de familias que incursionan por primera vez en el rubro de la cebolla, son más del 50 por ciento las que desde este periodo de siembra decidieron dedicarse a la producción, alcanzando un total de 102 labriegos diseminados en los distritos de San Estanislao, Guajayví, Unión, Itacurubí del Rosario, Villa del Rosario y Gral. Elizardo Aquino.

Las simientes entregadas por el MAG son de las variedades Rainha y SCS373-Valessul, de 500 gramos cada paquete, con un rendimiento estimativo de 571.000 kilos del total de las áreas cultivadas, según explicaron los técnicos de la Dirección de Extensión Agraria de la regional sur de San Pedro.

Con mucho optimismo

El productor Gaspar Paraná, de la Calle 8 Mil, colonia Defensores del Chaco de Santaní, manifestó que los cultivadores de cebolla de la zona están trabajando con mucho optimismo y esperanza de que van a obtener un buen resultado en la producción y la colocación de la misma en el mercado local.

Agregó que para asegurar la calidad y cantidad de la producción se están cumpliendo estrictamente las recomendaciones técnicas de los funcionarios de la Deag, que les están acompañando en sus respectivas fincas, principalmente en la preparación de los almácigos y luego para la siembra de los plantines en las parcelas preparadas.

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Asimismo, la productora Lucila Florentín, de la misma colonia, subrayó que, como todos los años, están trabajando con mucha esperanza de conseguir el resultado deseado con la cosecha de la temporada, sin descuidar la producción de los rubros tradicionales de consumo y de renta, que también son sumamente importantes para el sustento de los hogares del campo.

En lo que respecta al acompañamiento que reciben de los funcionarios de la Deag y la provisión de semillas del Ministerio de Agricultura, aseveró que para ellos es muy importante el acompañamiento de las instituciones encargadas del área de la agricultura, principalmente para lograr una buena producción y, además, buscar la manera de asegurar la comercialización de este y otros productos al término de la cosecha.

Aumento de productores

Por su parte, el gerente regional de la Dirección de Extensión Agraria de la zona sur de San Pedro, Oscar López, habló del considerable aumento de labriegos que se están interesando en la siembra y comercialización de la cebolla como uno de los rubros alternativos dentro de la agricultura familiar.