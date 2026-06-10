San Pedro de Ycuamandyyú atraviesa una profunda crisis y las nuevas autoridades enfrentarán grandes desafíos

A pocos meses de las elecciones municipales, la capital departamental presenta un panorama que preocupa a la ciudadanía y que se convierte en uno de los principales desafíos para quienes asumirán la conducción de la comuna a partir del próximo periodo.

Un panorama urbano marcado por el deterioro

Calles destrozadas, plazas en malas condiciones, basura acumulada y espacios públicos abandonados forman parte de la realidad cotidiana de la capital sampedrana.

A esto se suman terrenos baldíos convertidos en vertederos improvisados, veredas ocupadas por vendedores ambulantes y un sistema de recolección de residuos que recibe constantes cuestionamientos por parte de los vecinos.

La Terminal de Ómnibus tampoco escapa a las críticas, debido a su estado de abandono y falta de mantenimiento.

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La Casa de la Cultura se cae a pedazos

Uno de los símbolos históricos y culturales de la ciudad atraviesa una situación crítica. La Casa de la Cultura presenta un avanzado deterioro estructural y, ante el riesgo que representa, fue clausurada.

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La situación genera preocupación entre sectores culturales y ciudadanos que observan cómo uno de los principales patrimonios históricos de la capital departamental continúa deteriorándose sin una solución definitiva.

Una crisis que se arrastra desde la administración anterior

Los problemas actuales tienen antecedentes en la gestión del exintendente colorado cartista Gustavo Rodríguez, quien fue reelecto en medio de cuestionamientos y posteriormente enfrentó una intervención municipal.

La intervención detectó un presunto daño patrimonial cercano a los G. 18.000 millones, situación que derivó en investigaciones judiciales y un proceso penal actualmente en curso.

Rodríguez presentó su renuncia poco antes de que la Cámara de Diputados resolviera su destitución. Actualmente enfrenta juicio oral y público junto a exfuncionarios municipales.

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Promesas de cambio que no lograron revertir la situación

Tras la salida de Rodríguez, se realizaron elecciones municipales extraordinarias que llevaron al cargo a Carlos Quiñónez, también del sector colorado cartista.

Quiñónez asumió prometiendo recuperar la administración municipal y encaminar el desarrollo de la ciudad, pero los reclamos ciudadanos continúan y los problemas persisten.

Las críticas apuntan a obras inconclusas, presuntas sobrefacturaciones, dificultades financieras y retrasos en el pago de salarios a funcionarios municipales.

Crisis permanente en la administración comunal

Además de los problemas urbanos, la Municipalidad enfrenta constantes tensiones internas y cuestionamientos sobre la gestión administrativa.

La falta de recursos, las deudas acumuladas y las disputas dentro de la Junta Municipal contribuyen a un escenario de incertidumbre institucional.

Mientras tanto, los ciudadanos reclaman soluciones concretas a problemas básicos que afectan la calidad de vida en la capital departamental.

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Octubre abrirá una nueva etapa política

En las elecciones municipales de octubre, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir nuevas autoridades para la Intendencia y la Junta Municipal.

Los futuros administradores heredarán una ciudad con múltiples necesidades, infraestructura deteriorada, servicios deficientes y una ciudadanía cada vez más exigente respecto al uso de los recursos públicos.

Un desafío que va más allá de las promesas

La recuperación de San Pedro de Ycuamandyyú requerirá mucho más que discursos de campaña. La nueva administración deberá enfrentar problemas estructurales acumulados durante años y responder a una ciudadanía cansada de promesas incumplidas.

El próximo gobierno municipal tendrá la responsabilidad de recuperar la confianza ciudadana y encaminar a la capital departamental hacia una gestión más eficiente, transparente y capaz de responder a las necesidades de la población.