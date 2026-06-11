Nacionales
11 de junio de 2026 a la - 14:05

Agresión contra Benjamín Zapag: condenan a 5 años de cárcel a Héctor Grau

Héctor Iván Grau con camiseta gris observa hacia atrás, mientras un hombre mayor de traje gris sostiene un documento en la mesa.
Héctor Iván Grau, condenado a 5 años de cárcel por lesión grave contra Benjamín Zapag.Arcenio Acuña

Un Tribunal de Sentencia acaba de condenar a 5 años de cárcel a Héctor Iván Grau, por su participación en la brutal agresión que le causó una lesión grave a Benjamín Zapag, el 6 de noviembre de 2022 en un local nocturno de Asunción. En el juicio quedó probado que la víctima sufrió una grave lesión en el rostro, por lo que tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva.

Por ABC Color