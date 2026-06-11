Agresión contra Benjamín Zapag: condenan a 5 años de cárcel a Héctor Grau

Un Tribunal de Sentencia acaba de condenar a 5 años de cárcel a Héctor Iván Grau, por su participación en la brutal agresión que le causó una lesión grave a Benjamín Zapag, el 6 de noviembre de 2022 en un local nocturno de Asunción. En el juicio quedó probado que la víctima sufrió una grave lesión en el rostro, por lo que tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva.