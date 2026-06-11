11 de junio de 2026 a la - 14:05
Agresión contra Benjamín Zapag: condenan a 5 años de cárcel a Héctor Grau
Un Tribunal de Sentencia acaba de condenar a 5 años de cárcel a Héctor Iván Grau, por su participación en la brutal agresión que le causó una lesión grave a Benjamín Zapag, el 6 de noviembre de 2022 en un local nocturno de Asunción. En el juicio quedó probado que la víctima sufrió una grave lesión en el rostro, por lo que tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva.
La sentencia que condenó a 5 años de cárcel a Héctor Iván Grau, por la lesión grave contra Benjamín Zapag, fue dictada esta siesta por el colegiado que preside la jueza Laura Ocampo e integran Fabián Weisensee y Cándida Fleitas.
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