¿Cuántos libros leen los estudiantes paraguayos al año? La preocupante cifra que revela el MEC

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) avanza con el programa “Portafolios Ñe’ery” para lectura en casa, una iniciativa que busca fortalecer el hábito lector de los estudiantes mediante la disponibilidad de libros tanto en las aulas como en los hogares.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, explicó que el proyecto forma parte de una estrategia gradual para acercar los materiales de lectura a los alumnos.

“Dijimos que los chicos tengan los libros en la sala de clase. El segundo paso es que los chicos tengan sus libros en la casa. Hay estudios que señalan y muestran que aquellos chicos o familias que tienen biblioteca en la casa son más productivos en la escuela”, apuntó.

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Paraguay, lejos de los niveles de lectura más avanzados

En ese sentido, Ramírez dio a conocer que Paraguay se encuentra muy lejos del promedio de lectura que manejan los países más avanzados. Precisó que el promedio nacional es de apenas dos libros por año, mientras que en las naciones con sistemas educativos de avanzada, la cifra asciende a diez.

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“Es un promedio nacional. Hay niveles donde se lee un poco más y libros que entran por la moda. Me sorprende la cantidad de jóvenes que se están sumando a la lectura”, refirió.

Ñe’ery: ¿libros físicos o digitales?

Ante la consulta sobre la conveniencia de adquirir libros digitales frente a los físicos, el ministro indicó que existe apertura tecnológica en el MEC, pero que su implementación se prioriza a partir de la Educación Media.

A la vez, explicó que el proceso pedagógico busca iniciar con el libro físico para luego transicionar al mundo digital.

“Queremos la tecnología y la vamos a desarrollar. Estamos conectando 1.600 escuelas a través de Starlink, que se suman a las 3.200 ya existentes. Tendremos a casi el 90% del parque educativo conectado. Es una perspectiva que abre un mundo, pero debemos caminar con ambos soportes. Nos preocupamos por llenar las escuelas de libros”, sostuvo.

Selección bibliográfica: del clásico a la actualidad

Sobre el criterio de selección, el ministro explicó que se realiza un “mix” entre obras clásicas de referencia universal y textos de actualidad que captan la atención y la dinámica de los jóvenes.

Según indicó, el enfoque pedagógico busca una progresión gradual, yendo de lo simple a lo más complejo.

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“Uno debe tomar una selección, tal como se hacía antes: autores clásicos combinados con aquellos que captan la dinámica de los chicos”, detalló.

Según datos del MEC, el proyecto impactará a 1.100.000 estudiantes en todo el territorio nacional. La entrega de materiales comenzó la semana pasada y se prevé su distribución en la totalidad de las instituciones educativas del país.