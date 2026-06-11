Feriado del 12 de junio: ¿Habrá horarios especiales en la Terminal de Asunción por el finde largo?

Ante la proximidad del feriado por la Paz del Chaco, este viernes 12 de junio, muchos paraguayos planean viajar al interior del país. Este escenario genera dudas generalizadas entre los usuarios respecto a la operatividad de la Estación de Buses de Asunción. La principal incertidumbre ciudadana radica en la disponibilidad de frecuencias de transporte público para este periodo de descanso.

La directora de la institución, Lourdes Ucedo, confirmó de forma oficial que la terminal mantendrá su funcionamiento habitual. El establecimiento operará de manera continua durante las 24 horas, sin ningún tipo de interrupción en la atención. Asimismo, la funcionaria aclaró que no se implementará la liberación de horarios para las distintas empresas de transporte. Los itinerarios vigentes se mantendrán inalterables, por lo que los colectivos saldrán en sus frecuencias regulares.

La directora de la dependencia municipal detalló que los días sábados, domingos y feriados se consideran jornadas laborales completamente normales. El personal administrativo y operativo mantendrá los turnos establecidos para asegurar la correcta atención ciudadana. Agregó que la dependencia se enfoca ahora en verificar que todas las instalaciones edilicias se encuentren en óptimas condiciones. Los servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento operarán bajo los estándares de alta demanda para los usuarios.

Con respecto a la capacidad logística, la administradora de la terminal de ómnibus señaló que no registran solicitudes adicionales. Hasta el momento, ninguna empresa de transporte reportó la necesidad de incorporar unidades de refuerzo. Los itinerarios declarados por las compañías bastan para cubrir la demanda de pasajes comercializados hasta la fecha.

Una seguidilla de fines de semana largos en junio

Este mes registra un fenómeno particular debido a la coincidencia consecutiva de periodos de descanso extendidos. Al feriado de la Paz del Chaco se sumará el correspondiente a la conmemoración de la Constitución Nacional, que por decreto del Poder Ejecutivo, se trasladará del sábado 20 de junio al lunes 22, en coincidencia con el Día del Padre, que es ese domingo, el tercero de junio.

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A pesar de la seguidilla de días libres, las proyecciones de la EBA no anticipan un colapso en las plataformas. La directora dijo que estiman un movimiento de personas ligeramente superior al promedio habitual. Sin embargo, los indicadores técnicos actuales descartan la posibilidad de que se registre un flujo de pasajeros excesivo.

Ucedo comparó este feriado con fechas de alta demanda estacional como el Día de la Madre o la Semana Santa. La funcionaria aclaró que este fin de semana largo no alcanza los niveles de viajes masivos de esa festividad. Un factor relevante para esta previsión es el inicio del Mundial, previsto para hoy, jueves. Los análisis previos sugieren que dicho evento deportivo retendrá a un porcentaje importante de familias en sus hogares.

Desde la administración de la EBA señalaron que los pasajeros podrán adquirir sus boletos y viajar sin inconvenientes en las frecuencias ordinarias. Cada empresa de transporte operará respetando estrictamente las salidas que tienen establecidas en sus pasajes. Paralelamente, la dirección mantendrá un monitoreo continuo mediante los datos de ventas provistos por las empresas. Esta evaluación en tiempo real permitirá dictar medidas de contingencia si se observa un repunte de usuarios.