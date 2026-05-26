Tren de cercanías: Entre acusaciones de corrupción, Diputados sancionan adjudicación directa a emiratíes

La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto de ley que modifica la Ley Nº 7.434/2025 “De la reforma del tren de cercanías”, habilitando la ejecución del sistema ferroviario mediante un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Emiratos Árabes Unidos. La iniciativa pasa ahora al presidente de la República, Santiago Peña, para su promulgación.

La propuesta autoriza la implementación del proyecto a través de un acuerdo suscrito con la empresa estatal emiratí Etihad Rail PJSC, que conformará una Sociedad de Objeto Específico (SOE) junto con Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).

Con esta modificación legal, el oficialismo habilita la adjudicación directa del proyecto al grupo emiratí, dejando de lado el esquema de licitación pública prevista en la normativa anterior para este tipo de emprendimientos.

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Oficialismo defendió el acuerdo G2G

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba (ANR, cartista), sostuvo que el proyecto representa “un avance trascendental” para modernizar el marco normativo del tren de cercanías.

Indicó que el sistema será “100 % eléctrico”, con una ejecución prevista de entre tres y cinco años y una concesión de operación y mantenimiento por 30 años.

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Según detalló, la primera etapa abarcará el tramo Asunción-Luque, con 18 kilómetros y nueve estaciones, con una inversión estimada en US$ 400 millones. La segunda fase prevé extender el servicio hasta Ypacaraí, sumando otros 26 kilómetros y cuatro estaciones adicionales. Empero, el costo total del proyecto sigue siendo un misterio.

Villalba explicó además que el financiamiento se estructurará mediante una sociedad mixta, con un capital de US$ 200 millones —75% aportado por Emiratos Árabes Unidos y 25% por el Estado paraguayo, a través de Fepasa— y otros US$ 200 millones provenientes de financiamiento internacional.

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Por su parte, el diputado Héctor “Bocha” Figueredo (ANR, Paraguarí), presidente de la Comisión de Industria y Comercio, destacó que el esquema permitirá garantizar la “bancabilidad” del proyecto mediante mecanismos de cesión de flujos futuros y garantías para inversionistas.

Añadió que el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos permitirá acceder a financiamiento estatal y transferencia de tecnología ferroviaria. “Este proyecto abre el camino para acuerdos G2G y contempla ya a un socio estratégico específico, que son los Emiratos Árabes Unidos”, afirmó.

Cuestionamientos por exclusión de leyes y falta de transparencia

En tanto, desde la oposición surgieron fuertes críticas al proyecto, principalmente por excluir la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley de Concesiones y la normativa de Alianza Público-Privada (APP).

El diputado Raúl Benítez (independiente) cuestionó que se pretenda aprobar “un cheque en blanco de US$ 400 millones” sin contar aún con estudios definitivos de ingeniería, costos de expropiación ni detalles sobre el financiamiento.

“El patriotismo no se demuestra aprobando proyectos a ciegas o bajo prisa, sino protegiendo las arcas del Estado”, expresó.

También advirtió sobre posibles similitudes con el fallido proyecto del metrobús y sostuvo que rechazar la iniciativa “no significa enterrar el tren de cercanías, sino salvarlo de futuras demandas e incertidumbres legales”. Cuestionó la falta de licitación para una adjudicación millonaria.

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Esgaib trató de “boludeces” las críticas

Uno de los discursos más encendidos fue el del diputado cartista Yamil Esgaib (ANR, cartista), quien calificó de “boludeces” y “disparates” los cuestionamientos opositores.

“Este es uno de los proyectos más importantes que tiene nuestro país y que por fin se va a hacer realidad”, afirmó.

Esgaib defendió además los viajes internacionales del presidente Santiago Peña, señalando que gracias a esas gestiones Paraguay consiguió inversiones estratégicas.

“Nadie te trae a tu casa la plata, tenés que salir a buscarla”, manifestó.

Rubín cuestionó costos y gestión del MOPC

El diputado Rubén Rubín (independiente) anunció su voto en contra y expresó dudas sobre la capacidad del Gobierno para ejecutar la obra.

Recordó que el anterior proyecto impulsado con Corea del Sur quedó sin efecto y criticó la gestión de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien liderará el plan

“El proyecto en papel puede ser espectacular, pero otra cosa es quién lo ejecuta”, sostuvo.

Rubín advirtió además que el costo total podría superar ampliamente los US$ 450 millones anunciados inicialmente, debido a las transferencias anuales previstas para sostener la operación del sistema.

“Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares a largo plazo”, señaló, al advertir que el Estado paraguayo tendrá que asegurar un pago anual de US$ 50 millones al fideicomiso que se creará para costear el plan a largo plazo.

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Guillermo Rodríguez: “Los coreanos se fueron corriendo por la corrupción”

El diputado Guillermo Rodríguez (Yo creo) también lanzó fuertes críticas al Gobierno y al nuevo esquema planteado para el tren de cercanías, recordando que anteriormente había apoyado el proyecto impulsado con Corea del Sur.

“Hace 130 semanas yo levantaba mi voz y acompañaba el megaproyecto del tren de cercanías con Corea. Confiaba en este gobierno, creía que Santiago Peña iba a sorprender gratamente al país”, expresó.

Sin embargo, afirmó que el proyecto original fue abandonado y reemplazado por una propuesta “completamente desvirtuada” con Emiratos Árabes Unidos.

“Los coreanos volvieron asustados a Asia. Muy corrupto tu Gobierno, presidente, muy corrupto, muy coimero. Salieron corriendo porque no hay forma de trabajar con este Gobierno”, sostuvo.

Rodríguez señaló que inicialmente creyó en la propuesta oficialista, pero aseguró que ahora desconfía del nuevo acuerdo por la falta de transparencia y por el antecedente del proyecto frustrado con Corea.

El legislador indicó además que teme que el tren de cercanías termine siendo utilizado como una “herramienta electoral” de cara a los próximos comicios generales.

“Deseo de corazón que Santiago Peña sorprenda gratamente, pero para mí esta es una gran estafa que se avecina nuevamente”, manifestó.

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Johana Ortega: “Por tercera vez el Gobierno viene a decirnos que fracasó”

La diputada Johana Ortega también anunció su voto en contra del proyecto y cuestionó duramente la credibilidad del Gobierno de Santiago Peña en torno al tren de cercanías.

La legisladora señaló que inicialmente no pensaba intervenir en el debate porque se sentía representada por las posturas de los diputados Rubén Rubín y Raúl Benítez, pero decidió tomar la palabra tras las declaraciones del cartista Yamil Esgaib.

Sobre el proyecto ferroviario, sostuvo que el Ejecutivo ya fracasó en dos ocasiones anteriores con la iniciativa y cuestionó que vuelva al Congreso con una nueva propuesta.

“Desde diciembre de 2023 a diciembre de 2024 el Gobierno lo único que nos pudo venir a decir es: ‘Fracasamos’. Y ahora, enviando por tercera vez un proyecto sobre el mismo tema, otra vez nos dice que fracasa”, afirmó.

La diputada indicó que no encuentra motivos para confiar en que esta vez el plan será concretado. “¿Por qué tengo que creerle al Gobierno de que esta vez va a funcionar y no va a ser otro fracaso?”, cuestionó.

Diputados del interior reclamaron centralismo

El diputado Carlos Pereira (PLRA, Nuevo Liberalismo) cuestionó que nuevamente una millonaria inversión pública se concentre en Asunción y Central.

“Esto no es un regalo de Emiratos Árabes. Ellos vienen a hacer negocios y a recuperar la inversión con intereses”, afirmó.

También pidió que el debate contemple las necesidades de transporte del interior del país.

En la misma línea, la diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional) expresó desconfianza sobre el nuevo esquema tras la caída del proyecto con Corea del Sur.

“Con tan poco nos enseñaron a soñar que creemos que esto es lo mejor que nos merecemos”, cuestionó.

Persisten dudas sobre costo final

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que la primera etapa del proyecto, correspondiente al tramo Asunción-Luque, tendrá un costo estimado de entre US$ 400 millones y US$ 450 millones.

El monto no incluye aún la eventual extensión hasta Ypacaraí, cuyos costos continúan en evaluación.

La precisión del MOPC contrasta con estimaciones anteriores de Fepasa, que habían señalado que el monto de hasta US$ 450 millones contemplaba originalmente el proyecto completo hasta Ypacaraí.