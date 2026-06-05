Tren de cercanías: según el Gobierno, ¿cuándo comenzará la construcción?

Varios ministros y representantes de ministerios del Gobierno paraguayo dieron hoy una conferencia de prensa en la que hablaron del estado del largamente dilatado proyecto de construcción de un sistema de tren de cercanías en el Área Metropolitana de Asunción que, según los representantes del Poder Ejecutivo, debería entrar en etapa de construcción el próximo año.

“Estamos a días de promulgar la ley del tren de cercanías”, dijo Rodrigo Maluff, ministro asesor del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, quien comentó que los ministros se reunieron hoy con el presidente Santiago Peña para comentarle las más recientes novedades sobre el proyecto.

El pasado 26 de abril, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley del tren de cercanías, que habilita al Gobierno a ejecutar la construcción de ese sistema de transporte por medio de un acuerdo de adjudicación directa con la empresa estatal emiratí Etihad Rail, saltándose el esquema de licitación pública prevista en la normativa anterior para ese tipo de emprendimientos.

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Facundo Salinas, presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), la empresa estatal por medio de la cual el Gobierno articulará la construcción del tren, dijo que están “culminando los trabajos para firmar los acuerdos finales” con Etihad Rail.

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Dijo que el plan es que la construcción comience en abril de 2027.

Costo de 400 millones de dólares

El Gobierno estima que el primer tramo del tren de cercanías, que conectaría a las ciudades de Asunción y Luque, beneficiaría a unos 40.000 pasajeros del Área Metropolitana de Asunción cada día.

Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas, dijo que, en su fase preliminar en curso, el proyecto de construcción del tren de cercanías representa una inversión de unos 400 millones de dólares, el 25 por ciento de los cuales serán aportados por el Gobierno a través de Fepasa, mientras que la diferencia será cubierta por medio de “financiamiento nacional o internacional”.

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La ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, comentó que están en curso trabajos de restauración en la antigua estación de tren de Luque y en otras tres estaciones históricas: las de Areguá, Ybytymí y San Salvador.

Finalmente, el ministro del Ambiente, Rolando de Barros, argumentó que la habilitación del tren de cercanía, que será impulsado por energía eléctrica, permitirá una reducción de los gases de efecto invernadero en el área metropolitana de Asunción.

Ministro evitó comentar sobre denuncia en ANDE

En un momento de la conferencia, un periodista hizo una consulta al ministro asesor Maluff sobre una denuncia formulada por el titular del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sobre supuestos “aprietes” al presidente de esa empresa estatal, Félix Sosa, de parte de representantes del Gobierno para la firma de un contrato con una empresa de hidrógeno verde.

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Según la denuncia, representantes del Gobierno están presionando a Sosa para que firme el contrato, algo a lo que el presidente de la ANDE se habría negado y por lo que estaría siendo amenazado con destitución.

El ministro asesor Maluff, sin embargo, evitó comentar sobre la denuncia y se limitó a decir que Sosa participó de la reunión de hoy con el presidente Peña.