CCT alerta sobre posible amonestación arbitraria a sindicalista del Centro Educativo de Itauguá

La CCT envió una nota dirigida a César Fernández, director del Centro Educativo de Itauguá, en la que hablan de una posible amonestación a Cristina Alarcón, dirigente sindical de la institución.

Según la nota firmada por Julio López, la amonestación sería por supuestos comentarios que le fueran atribuidos sin ningún tipo de prueba.

“Nos dirigimos a usted, en nombre de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) con el objeto de manifestarle nuestra extrañeza y preocupación ante la información acerca de una posible amonestación que se estaría planteando en contra de la funcionaria Cristina Alarcón, dirigente sindical de límpida trayectoria, violándose el debido proceso por supuestos comentarios que le fueran atribuidos sin ningún tipo de prueba”, indican en el documento.

Recordaron que ninguna autoridad administrativa puede inventar infracciones ni sancionar conductas que no se encuentren contempladas en la legislación vigente y tampoco se puede actuar con procedimientos sumarios sin las garantías de un juicio justo en el cual se debe respetar el derecho a la defensa de la persona afectada.

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CCT denuncia posible amonestación arbitraria

Citan que entre las condiciones justas de un proceso se debe contar con la presencia de un defensor que le acompañe a la personas afectada, se debe hacer el llamado a los testigos de los hechos, entre otros.

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Agregan que esta situación es muy grave porque de acuerdo al relato de los hechos, las autoridades de esta institución estarían violando no solo el derecho a la libertad de expresión, el derecho sindical, el derecho a la defensa y el derecho humano de la mmujer, con ello se estarían violando también la legislación laboral, la Constitución Nacional y la propia legislación internacional.

“Repudiamos el interrogatorio intimidatorio ejercido por las autoridades con la compañera, parecido al método empleado por la dictadura estronista, dónde la víctima era obligada a confesar su ‘culpa’. Es absolutamente condenable que en estos tiempos dirigentes sindicales deban ser expuestos a situaciones indignantes de hostigamientos en reuniones en las cuales varias personas ligadas a la dirección los someten a interrogatorios coercitivos, esto no es otra cosa que violación de los derechos humanos que se agrava aún más cuando se trata de una funcionaria mujer”, denuncian.

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Ante estos hechos, desde la CCT exigen: