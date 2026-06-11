¿RGD sigue operando desde la cárcel? vuelven a encontrar celulares en su celda

La requisa de seguridad fue realizada por el Ministerio de Justicia, en la madrugada de este jueves, en las celdas de los condenados Ramón González Daher, a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y su hijo Fernando González Daher, a 5 años de prisión por lavado de activos, en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE).

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Durante la intervención fueron incautados dos teléfonos celulares en poder de cada una de las personas privadas de libertad, es decir, de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Daher. Estos dispositivos presuntamente eran utilizados para realizar comunicaciones y operaciones desde el interior del establecimiento penitenciario.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Justicia el procedimiento de requisa fue realizado en cumplimiento de los protocolos de seguridad penitenciaria y como resultado de tareas de inteligencia penitenciaria desarrolladas por los organismos especializados del sistema.

Los celulares fueron inmediatamente puestos a resguardo y documentados conforme a los procedimientos vigentes, y el Ministerio de Justicia remitirá los antecedentes del caso al Juzgado competente y al Ministerio Público para las investigaciones y acciones legales que correspondan.

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Así mismo se dispuso a la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción, la apertura de la investigación administrativa a fin de determinar las circunstancias que permitieron el ingreso y la tenencia de los dispositivos incautados, así como la eventual existencia de complicidad o participación de funcionarios penitenciarios, aplicándose las sanciones correspondientes en caso de comprobarse irregularidades.

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