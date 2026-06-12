Entre emoción y respeto, Caacupé rindió tributo a los héroes del Chaco

La ceremonia fue organizada por la Municipalidad de Caacupé en conjunto con instituciones educativas de la ciudad.

El acto comenzó puntualmente a las 8:30 con la entonación del Himno Nacional Paraguayo, interpretado por la banda municipal, en un ambiente de respeto y patriotismo.

Durante la ceremonia, el intendente municipal, Diego Riveros (PLRA), dirigió un mensaje a los presentes en el que destacó el valor, el sacrificio y el compromiso demostrado por los soldados paraguayos durante la contienda chaqueña, instando a las nuevas generaciones a conocer y preservar esa parte de la historia del país.

Como parte del homenaje, se llevó a cabo una ofrenda floral frente al monumento de los Defensores del Chaco. El tributo fue encabezado por el jefe comunal y la concejal, Esperanza Vargas (PLRA), quienes depositaron los arreglos florales en representación de la ciudadanía caacupeña.

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La jornada también incluyó presentaciones artísticas a cargo de estudiantes de distintas instituciones educativas, quienes interpretaron canciones patrióticas y realizaron danzas folclóricas alusivas a la fecha, aportando un marco cultural y emotivo a la recordación.

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Ya no quedan excombatientes vivos en Cordillera

La conmemoración tuvo un significado especial debido a que en el departamento de Cordillera ya no quedan excombatientes con vida.

El último representante de aquella generación fue don Juan Martín Fretes, oriundo de Santa Elena, quien falleció en 2023 a los 108 años. Durante años compartió sus experiencias como integrante del Ejército Paraguayo en la Guerra del Chaco, convirtiéndose en un testimonio viviente de una de las páginas más importantes de la historia nacional.

Desde la Municipalidad de Caacupé señalaron que este tipo de actividades buscan fortalecer la memoria colectiva y reafirmar los valores de patriotismo, unidad y compromiso con la nación, para que el legado de los héroes del Chaco continúe vigente en las futuras generaciones.

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