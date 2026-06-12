Sudamérica se une por la Albirroja: el aliento regional se multiplica en redes antes del debut en el Mundial

A pocas horas del debut de la selección paraguaya en el Mundial 2026, el apoyo a la Albirroja trasciende fronteras. En la red social X, miles de usuarios de distintos países sudamericanos expresaron mensajes de aliento y entusiasmo por la selección dirigida por Gustavo Alfaro.

El fenómeno llamó la atención por el tono de unidad regional que se instaló en las publicaciones. “Desde Colombia estaré alentando a nuestros hermanos paraguayos. Latinoamérica estará bien representada”, escribió el usuario @pacheco_juanfe, uno de los tantos mensajes que se viralizaron en las últimas horas.

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Un respaldo que cruza fronteras

La corriente de apoyo no se limitó a Colombia. Desde Argentina también llegaron expresiones de simpatía hacia el combinado paraguayo. “Dale Paraguay, después de mi país Argentina, alentaré por ustedes”, publicó la usuaria @IvanaGrohl77.

Incluso cuentas vinculadas al fútbol continental se sumaron al respaldo. La conocida cuenta SANGREXENEIZE, especializada en información sobre Boca Juniors, destacó el clima de unión regional alrededor de Paraguay. “Hace mucho no recuerdo una sensación tan grande de que toda Sudamérica esté unida con un país como pasará con Paraguay en este Mundial”, señaló.

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La figura de Alfaro, clave en el entusiasmo

El técnico Gustavo Alfaro también aparece como uno de los factores que alimentan el entusiasmo internacional. Su paso por selecciones y clubes del continente dejó una imagen positiva en varios países.

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“Qué grande que es Alfaro. En Colombia lo queremos mucho y esperamos que el paraguayo haga una excelente copa del mundo”, escribió el usuario @Ariasmonjs, reflejando el reconocimiento hacia el entrenador argentino.

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Expectativa máxima para el estreno

Paraguay enfrentará a la selección anfitriona en su primer partido del Mundial 2026, un desafío de alto impacto que mantiene en vilo a los hinchas albirrojos. Mientras crece la expectativa deportiva, en redes sociales se consolida una imagen poco habitual: buena parte de Sudamérica alentando bajo los mismos colores.

La Albirroja todavía no disputó un minuto en la Copa del Mundo, pero ya consiguió algo difícil en el fútbol regional: generar una sensación de apoyo colectivo más allá de las rivalidades históricas.