Invitan a donar sangre hablando de los beneficios de hacerlo para los voluntarios

Ante una tasa alta de accidentes de tránsito, la sangre con la cuentan los hospitales del país e incluso el Censsa, muchas veces es escasa.

Además de que la misma también se utiliza para pacientes con cáncer, partos, niños con leucemia, entre otros, lo que hace de suma importancia sumar voluntarios que donen sangre.

Elsi Vargas, directora del Censsa, recordó que la sangre es un elemento vital que no se puede conseguir de otra forma que no sea a través de donantes, por lo que insistió en la importancia de que voluntarios se acerquen a los centros de donación.

“Llegamos al lado oscuro de la luna, pero todavía no podemos fabricar la sangre porque eso solamente lo podemos obtener de la fábrica de vida en vida que es el ser humano. Para nosotros hoy, 14 de junio, en el mundo estamos agasajando a esa persona solidaria, esa persona que extiende su brazo y regala una parte de sí para poder dar vida a otra persona, porque este es el donante voluntario o el donante que regala vida”, refirió.

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Beneficios para donadores de sangre

Además de la necesidad de contar con sangre en los bancos para los pacientes que la requieran, Vargas recordó que el beneficio también se extiende para los voluntarios.

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“El cuerpo perfecto está preparado para donar ese 10% de sangre que circula en nuestro organismo. El donante tiene también su beneficio porque la sangre empieza a circular mejor en el organismo por ende disminuye la posibilidad de tener problemas cardíacos, un infarto, disminuye con eso. El hierro que está en el cuerpo empieza a mover los depósitos porque el organismo es tan perfecto que una parte dona y otra parte ya empieza a fabricar de nuevo. Nos volvemos más joven de adentro”, explicó.

Detalló que la donación es un privilegio que tiene la gente sana, la gente que puede salvar vida. Además de que también es un procedimiento que no inhabilita, ya que tras donar sangre, uno puede volver a hacer su tarea rutinaria como si fuese que no pasó nada, solamente deben hidratarse, es decir, tomar mucho líquido..

La donación lleva entre 20 y 25 minutos en todo el proceso y solamente lo puede hacer esa persona solidaria que extiende su brazo.

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Los horarios de atención del banco de sangre, ubicado al costado del Hospital del Trauma, sobre la avenida General Santos, es de lunes a domingo, de 6:00 a 18:00 de lunes a viernes, y los fines de semana y feriado de 7:00 a 17:00, aunque también atienden 24 horas al día ante las urgencias.

Testimonio de donador de sangre

Alfredo Leal es un trabajador de blanco que dona sangre constantemente cada cuatro meses. Resaltó la importancia de ser conscientes de la donación de sangre y de como la misma salva vidas.

“Creo que tenemos que ser conscientes de que con un simple gesto, como es donar sangre, podemos ayudar mucho y está al alcance de todos. Creo que tendríamos que tomar un poquito más de conciencia de eso, no nos cuesta nada, acá te atienden superbien, te cuidan superbien”, destacó.

Recordó que donar sangre no duele y está al alcance de todos, además de ser una forma de hacerse presente con los que necesitan.

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“Yo soy luego personal de blanco también, trabajo en el Hospital Nacional de Itauguá y veo el sufrimiento de estas personas, familiares de pacientes que tienen que recurrir a donantes y que no hay, hay mucha escasez. Creo que como paraguayos tendríamos que tomar más conciencia y tener la voluntad de poder donar”, concluyó.