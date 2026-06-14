Trabajadores paraguayos hacen reclamo contra la reforma de la Caja Fiscal ante la OIT

La denuncia que presentó la representante de la CUT-A, Ana Valdez, es sobre la reciente reforma de la Caja Fiscal, la cual vulnera disposiciones del Convenio N.º 102 sobre Seguridad Social, al trasladar una carga desproporcionada del financiamiento del sistema previsional a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Dicho convenio es reconocido y hasta fue ratificado por Paraguay.

Según el reclamo, la nueva legislación establece aportes de hasta el 19% para los funcionarios públicos, mientras que el Estado, en su condición de empleador, aporta solamente el 10%. En algunos sectores, como el de los docentes universitarios, la carga total alcanza el 24.5% de los ingresos debido a la contribución adicional destinada al sistema de salud.

La CUT-A considera que esta situación resulta incompatible con el artículo 71 del Convenio N.º 102 de la OIT, que establece que las cotizaciones de los trabajadores protegidos no deben exceder el 50% del total de los recursos destinados a su protección social.

Asimismo, el convenio atribuye al Estado la responsabilidad general de garantizar la adecuada administración y sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social.

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Sectores afectados por la reforma de la Caja Fiscal

Ana Valdez destacó que los trabajadores de la educación superior pública se encuentran entre los sectores más afectados por la reforma, que implica un incremento sustancial de las contribuciones sin una participación efectiva de las organizaciones sindicales en el proceso de discusión y aprobación de la ley.

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La CUT-A sostiene además que la reforma fue impulsada sin un adecuado proceso de diálogo social y consulta con las organizaciones representativas de los trabajadores, en contradicción con los principios promovidos por la OIT.

Mediante esta presentación, los representantes de los trabajadores paraguayos solicitan que los órganos de control de la OIT examinen la compatibilidad de la reforma con los convenios internacionales ratificados por el país y formulen las recomendaciones correspondientes al Estado paraguayo.

La presentación del reclamo estuvo acompañada de Marcelo Di Stéfano, Secretario de Fortalecimiento Sindical de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, quien expresó el respaldo de la organización regional a las acciones impulsadas por el movimiento sindical paraguayo en defensa de la seguridad social y el diálogo social.

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Además, fue presentado en representación de los trabajadores y trabajadoras del Paraguay que participan en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, principal instancia de deliberación de la OIT.

La CUT-A reafirmó que la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social debe construirse sobre los principios de solidaridad, responsabilidad estatal y diálogo social, y no mediante el traslado de cargas cada vez mayores a las y los trabajadores.