Fiscalía conforma equipo para investigar megaasaltos a bancos de Santa Rita

El fiscal adjunto del Área X del departamento de Alto Paraná, Celso Sanabria, conformó un equipo fiscal que está encabezado por la fiscala Rocío González y como coadyuvantes a los agentes Édgar Benítez y María del Carmen Meza, quienes estarán a cargo de investigar los megaasaltos a sedes bancarias del distrito de Santa Rita, ocurridos esta madrugada.

La fiscala Rocío González ya lleva adelante las primeras diligencias con relación a los hechos perpetrados por un grupo tipo comando, conformado por al menos una veintena de asaltantes, que se distribuyeron para ejecutar ataques con explosivos en las sedes bancarias de GNB, Familiar y Uneo Bank.

Lea más: Megaataque con explosivos en Santa Rita: más de 20 asaltantes golpean tres bancos y una casa de cambios

La decisión asumida por el encargado del Área X de Alto Paraná, tiene por objeto fortalecer las acciones investigativas que se iniciaron tras los hechos criminales, optimizar la coordinación de las actuaciones fiscales y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, así como la identificación y eventual procesamiento de los autores.

Los ataques a las entidades bancarias ocurrieron, según datos proveídos por la Policía Nacional, entre la 1:00 y la 1:30 de este martes. Los criminales emplearon explosivos para detonar las bóvedas y armas largas.

Tiroteo y un policía fue tomado como rehén

El comisario José Vega, director de la Policía Nacional en el departamento de Alto Paraná, relató a través de ABC Cardinal que los delincuentes sorprendieron a cuatro policías de la Comisaría 18ª de Santa Rita que se encontraban realizando cobertura de seguridad en la zona céntrica, a bordo de una patrullera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los cuatro uniformados fueron rodeados por los asaltantes, quienes lograron reducir a uno de ellos. Este fue despojado de un fusil Galil y de su pistola reglamentaria, para luego ser retenido como rehén.

Los otros tres policías descendieron y se parapetaron detrás de la patrullera, detenida al costado de la ruta.

Lea más: Naranjal: así fue el asalto armado y con explosivos a un banco

En otro momento, el jefe policial expuso que las bóvedas de los bancos Familiar y GNB fueron las violentadas.

Los asaltantes también irrumpieron en la Casa de Cambios Santa Rita, donde posteriormente fue hallado un artefacto explosivo que no llegó a ser detonado. No habrían logrado sustraer dinero de la casa de cambios ni de Ueno Bank.

El comisario Vega afirmó que el incidente no dejó “lesiones de gravedad” y que tanto los agentes que enfrentaron a los atracadores como los empleados de Ueno Bank “están bien”.

Incendiaron dos vehículos

Tras consumar el atraco, los asaltantes huyeron de Santa Rita y, para dificultar la persecución policial, incendiaron dos de sus vehículos: uno en el acceso norte y otro en el acceso sur de la ciudad.

Además, esparcieron clavos “miguelito” en distintos puntos de la zona.

Expertos en explosivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional se encuentran en el sitio para desactivar la bomba que no lograron detonar los asaltantes.

Lea más: Asalto a banco en Naranjal: allanamientos en simultáneo terminaron con detención de alias “Manito” en Itapúa

La cantidad de dinero que habría sido robada aún se desconoce.

El antecedente más reciente de un asalto con estas características en Alto Paraná se registró en febrero pasado, cuando alrededor de 15 delincuentes perpetraron un ataque con explosivos contra la sucursal del Banco Sudameris en el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.