Asalto a banco en Naranjal: allanamientos en simultáneo terminaron con detención de alias “Manito” en Itapúa

La Policía Nacional anunció la captura de Hugo Ricardo Quiñónez Vera (42), alias “Manito”, durante allanamientos en simultáneo realizados en el departamento de Itapúa. Al hombre se lo sindica como uno de los supuestos autores del asalto tipo comando al banco Sudameris, cometido en la ciudad de Naranjal (Alto Paraná), el pasado 26 de febrero del corriente.

La incursión fue desarrollada por agentes de los Departamentos de Investigaciones de Alto Paraná e Itapúa. El allanamiento se concretó la noche de este domingo 5 de abril, a las 23:00, en una vivienda ubicada sobre la ruta PY06, en pleno microcentro de Hohenau.

El procedimiento se desarrolló en cumplimiento del mandamiento judicial, emanado del Juzgado Penal de Garantías y de la Adolescencia de Naranjal, firmado por el juez Adalberto Soto.

Los intervinientes incautaron sus aparatos celulares y sistema de DVR. El detenido fue remitido a la ciudad de Santa Rita y puesto a disposición de la agente fiscal de la causa, de la zonal penal de Iruña, María del Carmen Meza.

Otro de los allanamientos fue desplegado en una casa quinta en San Juan del Paraná, donde buscaban a Osmar Lezcano, quien no fue encontrado por los intervinientes.

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Alias “Manito”

Según los investigadores, Quiñónez sería uno de los líderes de la banda criminal que cometió el atraco. Tiene antecedentes por varios hechos de hurto agravado cometidos en banda y un hecho de robo agravado con resultado de muerte en 2024.

Había sido detenido el 20 de noviembre de 2024, en el distrito de Hohenau. No obstante, el mismo fue beneficiado con libertad ambulatoria en las anteriores causas.

En el año 2013 había sido procesado en una causa por un caso de robo agravado en Ciudad del Este, junto a un miembro del Primer Comando da Capital, Luiz Antonio Viera Anzulim.

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Atraco al banco Sudameris

El atraco ocurrió en la madrugada del 26 de febrero de 2026, alrededor de las 01:20. Unas 25 personas, habrían sitiado el banco Sudameris del distrito de Naranjal en Alto Paraná, portando armas de fuego de grueso calibre.

La estructura criminal habría dividido sus funciones: mientras un grupo aseguraba el perímetro para impedir el paso de transeúntes, otros colocaban artefactos explosivos y dinamita en gel.

Los procesados en el marco de esta causa, quienes fueron imputados el 14 de marzo, son Diosnel Benítez Centurión, alias Lunar; César Antonio Ramírez Roa, alias Largo; Aldo Ramón Martínez Pintos; Wilson Osmar Garcete Ávalos y Carlos César Vigo.

La potente detonación destruyó la bóveda de seguridad y parte de la estructura edilicia del local, lo que permitió que los asaltantes se alzaran con una elevada suma de dinero. Durante la huida, los criminales utilizaron vehículos de diversas marcas (Toyota Auris, BYD Song Plus, Kia Sportage y Toyota Premio), algunos de los cuales fueron hallados posteriormente incinerados.