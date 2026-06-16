Indígenas cierran ruta en Yasy Cañy, Canindeyú: ¿qué reclaman?

Las ocho comunidades que se movilizaron este martes en Yasy Cañy son Isla Jovai, Yakapoty Uno y Dos, Río Verde, Ysaka, Itaymi, Caninde, 26 de Febrero y Ysaka. La medida de presión comenzó a las 08:00 y se levantó aproximadamente a las 15:00 tras un nuevo acuerdo con representantes del Indi.

Los dirigentes de la movilización señalaron que hace aproximadamente tres semanas mantuvieron una reunión con el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Hugo Samaniego, y representantes de otras instituciones públicas en la sede de la Gobernación de Curuguaty. Durante el encuentro hablaron de las diversas necesidades de las ocho comunidades, en su mayoría ubicadas en el municipio de Curuguaty.

Entre los reclamos se destacan el mejoramiento y la apertura de caminos vecinales, asistencia médica, construcción de viviendas, instalación de red de agua potable, legalización de ocupaciones de tierras, entrega de víveres, entre otros.

Según Fredi Méndez, líder del asentamiento Ysaka, en la reunión realizada hace tres semanas, el presidente del Indi y las demás autoridades que participaron se comprometieron a que inmediatamente comenzarían los trámites para cumplir con los pedidos realizados. Sin embargo, todo sigue igual.

El líder de la comunidad Río Verde, Eusebio Vera, mencionó que los pobladores afectados solicitan que las autoridades agilicen la solución de los numerosos problemas que afectan la vida de las familias indígenas en el departamento de Canindeyú, así como de otras zonas.

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Vera indicó que el presidente del Indi se comprometió a realizar los trámites correspondientes con las demás instituciones, con el objetivo de cumplir con los pedidos de las familias que están solicitando asistencia para poder solucionar los problemas más acuciantes.

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“Se está cumpliendo con ellos”

El presidente del Indi, Hugo Samaniego, aseguró que se está cumpliendo con las comunidades originarias de acuerdo con el programa establecido para la asistencia a las familias de las distintas poblaciones. Señaló que hay líderes que no quieren adecuarse al calendario que maneja la institución, explicó.