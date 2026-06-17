Fiscalía pide juicio para Alexandre Rodrigues por homicidio y otros ilícitos

En encausado en el caso Pavo Real Py II Alexandre Rodrigues Gomes fue acusado por los hechos de homicidio doloso agravado, en grado de tentativa, resistencia y producción de riesgos comunes, en calidad de autor, por los fiscales Luis Said, Christian Ortiz y Celso Morales.

La acusación se presentó el pasado 10 de junio, en el marco de la causa que se inició el 19 de agosto de 2024, tras el enfrentamiento a tiros que mantuvo Rodrigues Gomes con agentes de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), durante un allanamiento a su domicilio de Pedro Juan Caballero en el marco de la operación denominada Pavo Real Py II.

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Cabe señalar que esta es la segunda causa penal en la que está acusado Alexandre Rodrigues, teniendo en cuenta que la principal es por el caso “Pavo Real Py II”, en la que se espera el inicio del juicio por supuesto narcotráfico, lavado de dinero, asociación criminal y lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Así también, afronta otra causa en el marco del caso denominado “Copia Fiel”, donde Alexandre Rodrigues, su exdefensor el abogado Óscar Tuma, tres escribanas, el precandidato a concejal de Luque Roberto Cubilla y otras personas más están procesadas por presunto lavado de dinero y otros ilícitos más.

El equipo fiscal solicitó al juez penal de garantías N° 3 de Pedro Juan Caballero, Edgar Gustavo Ramírez Rodas, que la causa se discuta en la instancia de juicio oral y público.

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Peritajes y filmaciones extraídas sostiene acusación a Alexandre Rodrigues

La fiscalía sostiene su acusación en varias pruebas científicamente obtenidas, a través de distintas diligencias llevadas a cabo. Entre las mismas se cita el peritaje balístico, el cual determinó que las 14 vainillas servidas recolectadas en el techo corresponden de forma exacta al rifle Colt AR-10 con el que Rodrigues Gomes atacó al grupo de policías.

Por otra parte, los estudios químicos llevados a cabo por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de Asunción (CEMIT-UNA), detectaron restos de plomo, bario y antimonio mediante la técnica de hisopado a las manos del acusado, confirmando que disparó armas de fuego.

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Igualmente, la Fiscalía cuenta con grabaciones de video del sistema de circuito cerrado, las cuales fueron extraídas del DVR de la casa de Alexandre Rodrigues y también de las casas de los vecinos, cuyas filmaciones documentaron cronológicamente el ingreso de la comitiva y la huida del acusado.

Alexandre Rodrigues efectuó disparo con fusil a policías

De acuerdo con los datos, el 19 de agosto de 2024, se realizaron dos allanamientos simultáneos en Pedro Juan Caballero, uno en el domicilio del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien murió durante el procedimiento; y el otro, en la casa de su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, quien también se enfrentó a tiros contra policías de las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE).

La imputación señala que, a las 3:30, los policías de la FOPE forzaron una puerta de blindex para acceder al inmueble; una vez ubicados en la sala, se identificaron en voz alta como agentes de la FOPE de la Policía Nacional y que se trataba de un allanamiento.

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Mientras los policías iban subiendo las escaleras del domicilio, se encontraron con Diana Ayala Acevedo, esposa de Alexandre Rodrigues, quien estaba acompañada de sus hijos pequeños, y también de la empleada doméstica. Los policías interrogaron a la mujer sobre la ubicación de su marido, a lo que ella contestó que él no estaba en la casa.

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Sin embargo, los policías siguieron avanzando y llegaron hasta una de las dependencias de la casa donde había un gimnasio. En ese lugar, había una puerta metálica que conducía a una terraza, llamativamente no estaba llaveada y presumieron que Rodrigues huyó por ese lugar, pues la terraza permitía tener una vista clara a lo que ocurría.

Los intervinientes se posicionaron en el gimnasio de la casa y en un momento dado, escucharon un disparo proveniente desde afuera. Inmediatamente después de eso, entró al sitio Diana Ayala y pidió, gritándole a su marido, que dejara de disparar pues se trataba de un procedimiento de la Policía.

Alexandre Rodrigues disparó en 14 ocasiones con el fusil

Pese al aviso de su esposa, Alexandre Rodrigues continuó realizando disparos, poniéndola incluso en peligro a ella. En total se contabilizaron 14 disparos, efectuados con un rifle Colt AR10, calibre 7.62x51 mm, contra el grupo de la FOPE de la Policía, que se hallaba dentro del gimnasio.

Varios de los tiros realizados por Alexandre Rodrigues, según la imputación fiscal, dieron contra la puerta metálica que servía de acceso al gimnasio. Ante el ataque, uno de los policías intervinientes procedió a proteger a Diana Ayala, mientras que los demás, procedieron a contestar la acción, también con disparos intimidatorios.

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Poco tiempo después, Alexandre dejó abandonado el arma de grueso calibre que estaba utilizando y salió de la propiedad y pasó a un predio vecino, donde abordó una camioneta Toyota Fortuner blanca, propiedad de Edgar Silvano Acosta Esquivel. En ese ínterin, un fusil fue encontrado en el techo del gimnasio.

Los agentes de FOPE continuaron la inspección de la casa y dentro de una camioneta Toyota Hilux negra, con matrícula AHJK 800, que estaba estacionada en el domicilio, hallaron una pistola Glock 19, calibre 9mm, generación 4, con un proveedor de 14 cartuchos, dentro de una camioneta.

En la imputación fiscal se hace mención al informe de la DIGEMABEL N° 768, mediante el cual se pone a conocimiento de que la pistola Glock 19 y el fusil Colt Ar10 estaban registrados a nombre de Alexandre Rodrigues, quien tenía tenía permiso para la tenencia, pero con con los disparos hechos con el fusil, excedió los alcances de la habilitación que se le otorgó.