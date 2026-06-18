FEP advierte que habría 15.000 docentes irregulares en Paraguay

El Ministerio Público investiga el caso de los 250 títulos falsos de docentes que denunció el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cuyo titular es el ministro Luis Ramírez, que a su vez está realizando una auditoría interna ante la sospecha de que existan vínculos con el esquema dentro de la institución.

Sobre esta situación, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, señaló que ellos creen que la cantidad es mucho mayor: “Me animaría a hablar a 15 mil personas que ostentan el título de docente que no cursaron el Instituto de Formación Docente o la Universidad”.

Mencionó que el rubro del sector docente es bastante apetecible gracias a los incrementos que se lograron en la última década. “Hoy, un docente que se inicia por primera vez, si tiene dos turnos, ya tiene un salario de 8.550.000 guaraníes, cosa que no se gana en el sector público”.

Eso hace que muchas personas que poseen otras carreras habilitan lo que se llama habilitación pedagógica para ejercer la docencia. “Este es un fenómeno que se da a partir del tercer ciclo y nivel medio”, mencionó.

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Luego, el titular de la FEP apuntó a la existencia de universidades garaje: “Están esas que dan clases solo los viernes o los sábados y en dos años ya dan los títulos. Tenemos informaciones de la zona de Caaguazú, San Pedro, Alto Paraná, Guairá y Canindeyú, que son los lugares donde más proliferan los títulos falsos”.

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Señalando estos casos, sostuvo que debe haber una complicidad del MEC con los dueños de los institutos, para que puedan tener todas las planillas en orden y los títulos firmados sin haber cursado la carrera.