Mbói jagua rescatada fue devuelta a su hábitat

Hoy, profesionales del Centro de Investigación de Animales Silvestres (Ciasi) de la Itaipú liberaron a un ejemplar hembra de mbói jagua -Eunectes murinus-, que había sido rescatado días atrás.

La serpiente, que es considerada una especie amenazada de extinción en Paraguay, fue encontrada con varias heridas provocadas por una red de pesca en el departamento de Canindeyú.

Asimismo, recibió atención veterinaria especializada en el Hospital Faunístico del Ciasi ubicado en Hernandarias, donde los profesionales realizaron curaciones e incluso un procedimiento quirúrgico para suturar las heridas.

El reptil, de 3,6 metros de longitud y 20 kilogramos de peso, fue nuevamente liberado tras ser sometido a una evaluación clínica completa, detalla la Binacional.

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Serpiente se encuentra en buen estado

Sobre el caso, Flavia Netto, bióloga de la Itaipú, confirmó que la serpiente se encuentra ahora en buen estado de salud y su devolución fue con previa autorización de las autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

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“El hábitat es un humedal, puesto que se trata de una especie principalmente acuática. La liberación se realizó sin inconvenientes y vimos que la mbói jagua pudo desplazarse sin inconvenientes, lo que indica que pudo recuperarse satisfactoriamente”, detalló.

Por su parte, el guardaparques Wilson Vega, quien participó del rescate y de la liberación de la serpiente, valoró la colaboración de los pescadores de la zona que alertaron sobre la presencia del animal herido e inmovilizado en una red dentro de un curso hídrico de Canindeyú.

“El rescate se hizo mientras realizamos un patrullaje por la zona y fuimos alertados por personas que se encontraban en el lugar. Es muy importante la colaboración de todos para conservar el ecosistema”, señaló.

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Precauciones sobre las redes

Asimismo, Vega instó a los pescadores que realizan sus actividades en las zonas protegidas a tomar las precauciones en el uso de redes, ya que numerosos animales quedan atrapados accidentalmente en estos elementos y sufren heridas que podrían ser fatales.

Finalmente, según datos de Itaipú, la mbói jagua habita principalmente el norte de la Región Oriental de nuestro país, en los departamentos de Amambay, San Pedro y Canindeyú.

Sin embargo, la kuriju, más ampliamente distribuida en el país, se asocia principalmente a la ribera del río Paraguay, al Pantanal, al Chaco y a otros ambientes estacionalmente inundables. A pesar de su gran tamaño y de la impresión que pueden causar, ninguna de las dos especies es venenosa.

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