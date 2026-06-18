Titular del IPS visitó a Mario Melanio Medina y mostró una foto tomada en el hospital

Hoy se dio a conocer que monseñor Mario Melanio Medina (86) se internó por un cuadro delicado en el Hospital Geriátrico del IPS a consecuencia de una infección no localizada, derivada de un cuadro respiratorio, según informó el obispo de la diócesis, monseñor Osmar López.

El obispo emérito de la diócesis de San Juan Bautista fue diánosticado por una infección que le provocaba mucha tos, catarro y un pico alto de hipertensión. Debido a esto, fue internado para recibir un mejor tratamiento, pero siempre consciente y lúcido.

El presidente del IPS, Isaías Fretes, visitó junto al consejero de la previsional, Jimmy Jiménez, al monseñor en la sala donde está internado.

“Hoy, con el Dr. Jimmy Jiménez, visitamos al Monseñor Mario Melanio Medina en el Hospital Geriátrico del IPS, donde se encuentra en proceso de recuperación de un cuadro pulmonar. Los profesionales de la salud me informaron que se encuentra estable, respondiendo favorablemente al tratamiento con antibióticos y bajo permanente seguimiento médico”, indicó Fretes en una publicación en su cuenta oficial de la red social Instagram.

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Fretes visitó a Melanio Medina en el hospital

Agregó que la visita fue una grata oportunidad para transmitirle personalmente sus deseos de una pronta recuperación y expresarle el cariño y acompañamiento de toda la familia del IPS al monseñor.

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“Agradezco también al equipo médico, de enfermería y a todos los funcionarios que, con compromiso y vocación de servicio, brindan una atención integral y humanizada a nuestros pacientes”, destacó el presidente de IPS.

Monseñor Mario Menanio Medina es un gran defensor de los derechos humanos que militó por los mismos durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Al igual que el arzobispo emérito Ismael Rolón, fue calumniado cuando lo catalogaron como el “obispo rojo, comunista, el de las tres MMM”.

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Siempre se caracterizó por acompañar las reivindicaciones sociales y a los campesinos en sus marchas. Es común verlo en manifestaciones e intervenir directamente cuando había represión.